Mendoza: liberaron a la pareja de la turista que murió tras caer de un quinto piso

Según su relato, al observar qué sucedía encontró a Schiaffini sentada cerca de la ventana. El hombre aseguró que intentó sujetarla para evitar que se precipitara al vacío, aunque no logró alcanzarla a tiempo.

Tras la caída, habría bajado desesperadamente para pedir ayuda. En medio de esa situación le gritó a su pareja: "No te me mueras, mi amor. Mirá las vacaciones que me hiciste pasar. Me quiero matar yo también".

Su declaración forma parte de los elementos que ahora deberán ser contrastados con los testimonios y las pericias incorporadas a la causa.

El relato de una huésped tras la caída de la turista

En las últimas horas también tomó relevancia el testimonio de una mujer que se encontraba alojada en el primer piso del mismo hotel.

La huésped aseguró que durante los días anteriores al episodio no había advertido discusiones ni enfrentamientos entre Schiaffini y Gazzoti. Tampoco manifestó haber escuchado una pelea en los instantes inmediatamente anteriores a la caída.

De acuerdo con su relato, alrededor de las 4 de la madrugada del miércoles escuchó un fuerte golpe. Poco después observó a un hombre bajar rápidamente por las escaleras mientras repetía: "No, no, no".

Segundos más tarde comenzaron a escucharse pedidos de auxilio provenientes del exterior del establecimiento.

Una persona que se encontraba en una estación de servicio ubicada en las inmediaciones también escuchó los gritos y se acercó al hotel para intentar colaborar.

La huésped calificó la situación que presenció como "muy fea" y aseguró que los pedidos de ayuda fueron "muy exaltados".

Mientras Gazzoti continúa el proceso en libertad, la Justicia analiza las declaraciones, los resultados de las pericias y el resto de los elementos recolectados para reconstruir qué sucedió dentro de la habitación 502 y determinar las circunstancias en las que Schiaffini cayó desde el quinto piso.