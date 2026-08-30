Un brutal ataque sicario en Zona Oeste quedó grabado: mataron a un hombre frente a un kiosco de drogas

Contreras recibió impactos de bala en el tórax y murió en el lugar como consecuencia de las heridas.

En tanto, Hugo Basualdo, de 52 años, sobrevivió al ataque, aunque sufrió tres heridas de arma de fuego. Los proyectiles lo alcanzaron en el tórax, una pierna y el brazo izquierdo.

Sus familiares lo trasladaron de urgencia hasta el Hospital Evita, ubicado a la altura del kilómetro 32 de la Ruta 3, donde permanece internado e inconsciente.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad

Una de las principales pruebas con las que cuentan los investigadores es el video captado por una cámara perteneciente a una vivienda cercana, que registró prácticamente toda la secuencia.

Las imágenes muestran la llegada de la moto con dos ocupantes y el momento en el que se produce la ráfaga de disparos contra quienes se encontraban en el lugar.

Personal de la Policía Bonaerense trabajó en la escena y recuperó 14 vainas servidas, que serán analizadas como parte de las pericias para avanzar en la identificación de los responsables.

Además del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores comenzaron a tomar declaración a vecinos de la zona para reconstruir los movimientos de los agresores antes y después del ataque.

Por el momento, una de las líneas que se investiga apunta a un posible enfrentamiento entre grupos que disputarían el control territorial para la venta de drogas en el barrio. Las autoridades buscan ahora determinar quiénes viajaban en la moto y cuál fue el móvil detrás del ataque que terminó con un hombre muerto y otro gravemente herido.