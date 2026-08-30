Licencia de conducir en Argentina: cuál es la edad máxima real para sacarla.

16 a 39 años: hasta 10 años de vigencia.

40 a 49 años: hasta 6 años de vigencia.

50 a 69 años: hasta 4 años de vigencia.

+70 años: hasta 2 años de vigencia.

Requisitos y pruebas adicionales para los conductores mayores

Para los conductores mayores de 70 años, la renovación es más frecuente, ya que debe realizarse cada dos años en CABA. El objetivo es comprobar periódicamente que la persona mantiene las condiciones necesarias para circular.

En el trámite se debe acreditar la aptitud psicofísica, mediante la evaluación correspondiente realizada por profesionales o centros habilitados de acuerdo con los requisitos establecidos por la autoridad competente.

Esto significa que la edad funciona principalmente como un criterio para determinar la frecuencia de los controles y no como una prohibición automática para manejar.

Por eso, una persona de 75, 80 o más años puede seguir teniendo una licencia vigente si supera las evaluaciones requeridas y cumple con las demás condiciones del trámite.