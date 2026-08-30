Licencia de conducir en Argentina: cuál es la edad máxima real para sacarla
Este carnet, al igual que el seguro o la Verificación Técnica Vehicular (VTV), son fundamentales y el usuario se expone a severas multas en caso de no presentarlo.
La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes que debe portar cada conductor cuando sale a la vía pública. Este carnet, al igual que el seguro del coche o la Verificación Técnica Vehicular (VTV), son fundamentales, motivo por el cual el usuario se expone a severas multas en caso de no presentarlo.
Existe una nueva medida que no implica una prohibición para seguir manejando ni establece un límite de edad obligatorio para dejar de conducir. Simplemente determina un esquema de revalidación periódica destinado a controlar las condiciones necesarias para continuar al volante.
El límite de edad establecido por la normativa de tránsito vigente
La legislación nacional no establece una edad máxima para sacar o renovar la licencia de conducir. Por lo tanto, una persona puede continuar manejando después de los 70, 80 años o incluso más, siempre que cumpla con los requisitos exigidos para acreditar que está en condiciones de conducir.
La diferencia aparece en la frecuencia con la que debe renovarse el registro. A medida que aumenta la edad, los períodos de vigencia son más cortos y se exige acreditar con mayor frecuencia la aptitud psicofísica.
De acuerdo con el esquema establecido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los plazos son los siguientes para particulares A, B y G:
- 16 a 39 años: hasta 10 años de vigencia.
- 40 a 49 años: hasta 6 años de vigencia.
- 50 a 69 años: hasta 4 años de vigencia.
- +70 años: hasta 2 años de vigencia.
Requisitos y pruebas adicionales para los conductores mayores
Para los conductores mayores de 70 años, la renovación es más frecuente, ya que debe realizarse cada dos años en CABA. El objetivo es comprobar periódicamente que la persona mantiene las condiciones necesarias para circular.
En el trámite se debe acreditar la aptitud psicofísica, mediante la evaluación correspondiente realizada por profesionales o centros habilitados de acuerdo con los requisitos establecidos por la autoridad competente.
Esto significa que la edad funciona principalmente como un criterio para determinar la frecuencia de los controles y no como una prohibición automática para manejar.
Por eso, una persona de 75, 80 o más años puede seguir teniendo una licencia vigente si supera las evaluaciones requeridas y cumple con las demás condiciones del trámite.
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