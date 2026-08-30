Violenta entradera en Mar del Plata: golpearon a una mujer y detuvieron a los acusados

Luego del violento robo, efectivos de la DDI de Mar del Plata comenzaron a analizar las pruebas disponibles para intentar identificar a los responsables.

Las tareas investigativas permitieron individualizar a los dos sospechosos que habrían protagonizado la entradera y derivaron en una serie de allanamientos realizados en las últimas horas.

Uno de los acusados fue identificado como Diego Ordóñez, de 49 años, señalado como el hombre que aparece en las imágenes pateando a la víctima mientras estaba en el piso.

Cuatro detenidos tras los allanamientos

Los procedimientos tuvieron un resultado que amplió la investigación. Además de localizar a los dos sospechosos buscados por el violento episodio, los efectivos encontraron a otras personas que estarían relacionadas con la comercialización de drogas.

Como consecuencia de los operativos, cuatro personas quedaron a disposición de la Justicia.

La causa está en manos de la fiscal Mariana Vaqueiro, de la Fiscalía N°1, mientras continúan las actuaciones para determinar la participación de cada uno de los involucrados y avanzar sobre los elementos encontrados durante los allanamientos.

La investigación busca ahora reconstruir cómo los delincuentes obtuvieron información sobre la vivienda y por qué estaban convencidos de que encontrarían dinero en el lugar.

El violento episodio generó además preocupación entre los vecinos de Mar del Plata, mientras las autoridades continúan trabajando sobre el caso y las circunstancias que rodearon la entradera.