Violenta entradera en Mar del Plata: golpearon a una mujer y detuvieron a los acusados
Dos delincuentes irrumpieron en una vivienda y atacaron a la víctima mientras exigían dinero. Tras varios allanamientos, cuatro personas quedaron detenidas.
Una violenta entradera en una vivienda de Mar del Plata terminó con cuatro personas detenidas luego de una investigación realizada por efectivos de la DDI. El episodio ocurrió a plena luz del día y quedó registrado por cámaras de seguridad.
El hecho tuvo lugar el pasado lunes en una casa ubicada sobre la calle Vieites, donde dos delincuentes ingresaron y redujeron a una mujer. Según muestran las imágenes, la víctima permaneció en el piso y pidió en reiteradas oportunidades que dejaran de golpearla.
“¡No le peguen, no le peguen!”, se escucha durante uno de los momentos de mayor tensión de la secuencia.
Pese a que la mujer no habría ofrecido resistencia, uno de los atacantes la pateó mientras se encontraba tendida en el suelo. Además, los delincuentes utilizaron objetos que encontraron dentro de la propiedad para intimidar a quienes estaban allí, entre ellos un palo de hockey.
Qué buscaban los delincuentes durante la entradera
De acuerdo con la información surgida de la investigación, los atacantes reclamaban dinero y se trabaja sobre la hipótesis de que contaban previamente con información sobre la vivienda.
Luego del violento robo, efectivos de la DDI de Mar del Plata comenzaron a analizar las pruebas disponibles para intentar identificar a los responsables.
Las tareas investigativas permitieron individualizar a los dos sospechosos que habrían protagonizado la entradera y derivaron en una serie de allanamientos realizados en las últimas horas.
Uno de los acusados fue identificado como Diego Ordóñez, de 49 años, señalado como el hombre que aparece en las imágenes pateando a la víctima mientras estaba en el piso.
Cuatro detenidos tras los allanamientos
Los procedimientos tuvieron un resultado que amplió la investigación. Además de localizar a los dos sospechosos buscados por el violento episodio, los efectivos encontraron a otras personas que estarían relacionadas con la comercialización de drogas.
Como consecuencia de los operativos, cuatro personas quedaron a disposición de la Justicia.
La causa está en manos de la fiscal Mariana Vaqueiro, de la Fiscalía N°1, mientras continúan las actuaciones para determinar la participación de cada uno de los involucrados y avanzar sobre los elementos encontrados durante los allanamientos.
La investigación busca ahora reconstruir cómo los delincuentes obtuvieron información sobre la vivienda y por qué estaban convencidos de que encontrarían dinero en el lugar.
El violento episodio generó además preocupación entre los vecinos de Mar del Plata, mientras las autoridades continúan trabajando sobre el caso y las circunstancias que rodearon la entradera.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario