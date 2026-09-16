Detuvieron a cuatro personas por el abuso sexual de un nene ocurrido en Santiago del Estero
Entre los acusados por el abuso sexual están la madre, la abuela y una tía del menor, además de un hombre que no sería familiar directo.
Cuatro personas quedaron detenidas en la provincia de Santiago del Estero en conexión con el abuso sexual de un nene de ocho años, hijo de una de las acusadas, que ya fue trasladado y se encuentra internado en el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires.
La semana pasada el menor fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires, donde declaró en Cámara Gesell. A partir de su testimonio se emitieron las órdenes de detención para su madre y su abuela y tía maternas, además de un hombre conocido de la familia.
El nene vive con su familia materna en la localidad de Las Termas de Río Hondo, y según su relato sufrió más de una instancia de abuso sexual, una de las cuales fue durante la celebración de un cumpleaños, donde el hombre acusado lo habría atacado.
En la misma declaración el pequeño describió encuentros y eventos que podrían corresponder a presuntos rituales esotéricos.
Por el momento está internado en el Hospital Garrahan, observación con atención especializada.
Denuncias cruzadas, relato único
El primer detenido en la causa por abuso sexual fue el padre del nene, quien fue liberado el lunes de esta semana, tras la declaración de su hijo en Cámara Gesell.
Por ahora el hombre no quedó desvinculado totalmente de la causa, sino que el juez Diego Martín Vittar consideró que no existen riesgos procesales de fuga o entorpecimiento que justifiquen mantener la prisión preventiva.
Mientras tanto, la declaración del nene también permitió a la fiscal Dahiana Pérez Vicens reajustar la mira sobre la familia materna: la hipótesis principal es que no cometieron el abuso sexual pero sí tuvieron un rol como facilitadoras de las circunstancias en las que se produjo.
El juez Vittar ordenó entonces un allanamiento en el domicilio de la familia del nene y otro en una casa del Barrio Toro Yacu donde vive el hombre que sería el autor del abuso sexual, informó el sitio Nuevo Diario, de Santiago del Estero.
Como resultado quedaron detenidas la madre del nene, de 41 años; su tía materna, de 43; su abuela, de 77; y el hombre conocido de la familia. A todos se les secuestró sus celulares para obtener datos de sus conversaciones y ubicaciones al momento de los hechos denunciados.
Sólo la mayor de las mujeres quedó detenida en su casa por la edad que tiene, mientras que la madre y la tía del pequeño están retenidas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Departamental 6 de Las Termas.
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