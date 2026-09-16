Detuvieron a cuatro personas por el abuso sexual de un nene ocurrido en Santiago del Estero

Denuncias cruzadas, relato único

El primer detenido en la causa por abuso sexual fue el padre del nene, quien fue liberado el lunes de esta semana, tras la declaración de su hijo en Cámara Gesell.

Por ahora el hombre no quedó desvinculado totalmente de la causa, sino que el juez Diego Martín Vittar consideró que no existen riesgos procesales de fuga o entorpecimiento que justifiquen mantener la prisión preventiva.

Mientras tanto, la declaración del nene también permitió a la fiscal Dahiana Pérez Vicens reajustar la mira sobre la familia materna: la hipótesis principal es que no cometieron el abuso sexual pero sí tuvieron un rol como facilitadoras de las circunstancias en las que se produjo.

El juez Vittar ordenó entonces un allanamiento en el domicilio de la familia del nene y otro en una casa del Barrio Toro Yacu donde vive el hombre que sería el autor del abuso sexual, informó el sitio Nuevo Diario, de Santiago del Estero.

Como resultado quedaron detenidas la madre del nene, de 41 años; su tía materna, de 43; su abuela, de 77; y el hombre conocido de la familia. A todos se les secuestró sus celulares para obtener datos de sus conversaciones y ubicaciones al momento de los hechos denunciados.

Sólo la mayor de las mujeres quedó detenida en su casa por la edad que tiene, mientras que la madre y la tía del pequeño están retenidas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de la Departamental 6 de Las Termas.