"Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años": el inquietante mensaje que encontraron en una escuela

Además, personal policial y de la UFI ANIVI tomó declaraciones al cuerpo directivo y a distintos testigos que aseguraron haber visto el pedido de ayuda. La prioridad es localizar a la menor que podría estar detrás de la advertencia y garantizarle asistencia y protección.

Mientras tanto, la investigación avanza bajo la hipótesis de que podría tratarse de un caso de abuso sexual infantil intrafamiliar, aunque por el momento el contenido de la inscripción no fue confirmado judicialmente como un hecho real.

Qué dijo el Ministerio de Educación provincial

La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó este viernes que los equipos de la cartera ya intervienen en la escuela.

Según explicó, el establecimiento cuenta con el acompañamiento de los gabinetes zonales y trabajan tanto con integrantes de la comunidad educativa como con los estudiantes.

“Son las cosas que suceden a diario en la escuela y que tenemos que abordarlas”, sostuvo Fuentes durante una conferencia de prensa.

La funcionaria también confirmó la intervención de ANIVI y señaló que el Ministerio continuará trabajando desde el ámbito que le corresponde mientras la investigación judicial avanza.

En cuanto fue consultada específicamente sobre si las autoridades ya tenían alguna pista sobre quién podría haber escrito el mensaje, Fuentes respondió: “Está todo detectado y un grupo de estudiantes también”.