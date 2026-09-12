"Estoy embarazada, ayuda, solo tengo 10 años": el inquietante mensaje que encontraron en una escuela
La frase, que podría estar vinculada a un presunto caso de abuso infantil, fue borrada antes de la llegada de la Justicia. Analizan las cámaras de seguridad.
Un mensaje escrito en la pared de un baño de la Escuela Carlos María de Alvear, en San Juan, encendió las alarmas y derivó en la intervención de la Justicia provincial. La inscripción se viralizó en redes sociales y debido al contenido, la Justicia inició una investigación de oficio para determinar quién lo escribió y establecer si existe una situación de vulnerabilidad que requiera asistencia.
“Estoy embarazada. Ayuda, solo tengo 10 años. Fue mi tío”, decía el mensaje. Frente a la magnitud de la situación, la Unidad Fiscal de Investigación de Abuso y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI) tomó intervención de oficio y activó los protocolos de protección.
Cuando los investigadores llegaron al establecimiento educativo se encontraron con que la inscripción ya había sido borrada. Según indicaron fuentes judiciales al diario Tiempo de San Juan, la decisión habría partido de una directiva del Ministerio de Educación provincial.
A pesar de que la frase ya no estaba en la pared, la fiscalía pudo acreditar que había existido a través de los testimonios de personas que la habían visto y de fotos tomadas antes de que fuera eliminada.
Analizan cámaras de seguridad para identificar a la autora
Ahora, una de las principales medidas apunta a reconstruir quién estuvo en el lugar y en qué momento. Para eso, los investigadores comenzaron a relevar las cámaras de seguridad de la escuela y de los alrededores, con el objetivo de identificar a la persona que escribió el mensaje y determinar si se trata de una alumna del establecimiento.
Además, personal policial y de la UFI ANIVI tomó declaraciones al cuerpo directivo y a distintos testigos que aseguraron haber visto el pedido de ayuda. La prioridad es localizar a la menor que podría estar detrás de la advertencia y garantizarle asistencia y protección.
Mientras tanto, la investigación avanza bajo la hipótesis de que podría tratarse de un caso de abuso sexual infantil intrafamiliar, aunque por el momento el contenido de la inscripción no fue confirmado judicialmente como un hecho real.
Qué dijo el Ministerio de Educación provincial
La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, confirmó este viernes que los equipos de la cartera ya intervienen en la escuela.
Según explicó, el establecimiento cuenta con el acompañamiento de los gabinetes zonales y trabajan tanto con integrantes de la comunidad educativa como con los estudiantes.
“Son las cosas que suceden a diario en la escuela y que tenemos que abordarlas”, sostuvo Fuentes durante una conferencia de prensa.
La funcionaria también confirmó la intervención de ANIVI y señaló que el Ministerio continuará trabajando desde el ámbito que le corresponde mientras la investigación judicial avanza.
En cuanto fue consultada específicamente sobre si las autoridades ya tenían alguna pista sobre quién podría haber escrito el mensaje, Fuentes respondió: “Está todo detectado y un grupo de estudiantes también”.
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