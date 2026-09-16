Se lastimó al caer de un toro mecánico y ahora el salón de fiestas deberá indemnizarlo con $7.000.000
Los dueños del establecimiento de Mar del Plata tendrán que hacerse cargo de la lesión en el pie que le cambió la vida al damnificado. Qué dice el fallo.
La Justicia bonaerense falló esta semana a favor de un hombre que en 2019 sufrió una lesión en el pie al caer de un toro mecánico en un salón de fiestas de Mar del Plata. Ahora, el establecimiento deberá indemnizar a la víctima con 7 millones de pesos.
El accidente ocurrió una noche de agosto de 2019, cuando el muchacho de 18 años se animó a subirse al toro mecánico durante una fiesta. El joven, identificado como FC, intentó mantener el equilibrio pero fue arrojado por la máquina -lo cual es parte del entretenimiento- y en la caída sufrió una importante lesión en el empeine derecho.
Tal como lo expuso con documentación médica y otras pruebas, FC fue víctima de un funcionamiento deficiente de la máquina porque al caer del toro su pie derecho quedó atrapado en el engranaje. El resultado fue una lesión grave que le produjo pérdida de sangre y lo tuvo internado de urgencia en el Hospital Privado de la Comunidad, en Mar del Plata.
A raíz de la lesión el muchacho quedó con daños físicos, psicológicos y estéticos, aunque pudo avanzar con su recuperación y por eso presentó una demanda por daños y perjuicios contra el salón de fiestas, informó el sitio 0223.com, de Mar del Plata.
El caso quedó en manos del juez Guillermo Francisco Drees, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 5, quien entendió que existió una relación de consumo entre el joven y el salón de eventos, por lo que la dueña del negocio es responsable objetiva por las lesiones que sufrió el demandante.
Si bien una pericia médica determinó que las lesiones no provocaron una incapacidad funcional permanente en el pie de FC, el tratamiento con láser para corregir las cicatrices que le quedaron tiene un costo estimado entre 500 y 800 mil pesos, que se suman a otros gastos, como de traslados, de reposición de vestimenta o curación de la lesión.
A eso se le suma el daño moral, lo que resultó en una indemnización de $6.940.400, sin contar los intereses de 2019 a 2026.
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