Se lastimó al caer de un toro mecánico y ahora el salón de fiestas deberá indemnizarlo con $7.000.000

Si bien una pericia médica determinó que las lesiones no provocaron una incapacidad funcional permanente en el pie de FC, el tratamiento con láser para corregir las cicatrices que le quedaron tiene un costo estimado entre 500 y 800 mil pesos, que se suman a otros gastos, como de traslados, de reposición de vestimenta o curación de la lesión.

A eso se le suma el daño moral, lo que resultó en una indemnización de $6.940.400, sin contar los intereses de 2019 a 2026.