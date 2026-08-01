Indagarán al enfermero del geriátrico del horror de Mar del Plata
Nicolás Cichero fue detenido esta semana tras la difusión de los videos en los que se lo ve golpeando a dos ancianas. El geriátrico ya fue clausurado.
Durante este sábado Nicolás Cichero será indagado por la justicia marplatense, sobre él pesa una imputación por maltrato hacia dos ancianas residentes en la institución.
Cichero, de 37 años, quedó imputado por lesiones graves, violencia de género, coacción y amenazas, por lo que está detenido en el penal de Batán, a las afueras la ciudad de Mar del Plata, por orden del juez de Garantías N°1 de Mar del Plata, Daniel De Marco.
Según informó el diario Clarín, De Marco accedió al pedido del fiscal Carlos Russo, quien cambió la carátula de la causa a partir de la evidencia, incluidos los videos de las cámaras de seguridad del geriátrico "David", donde ocurrieron los hechos.
En un video que se hizo viral esta semana se lo ve golpear a una de las ancianas cuando debía darle de comer. En otro, se muestra cuando zamarreó sobre una cama a otra víctima.
Una exempleada del geriátrico explicó en declaraciones televisivas que Cichero no tenía formación como enfermero sino que trabajaba como asistente para las mujeres a las que en vez aterrorizaba.
La causa comenzó a partir de la denuncia que presentó el lunes pasado en la Comisaría 1a de Mar del Plata la encargada del geriátrico ubicado en Funes al 1700.
Para ese momento Cichero se había retirado de la institución y había sido despedido, y el jueves de esta semana efectivos policiales lo detuvieron en su casa, donde no opuso resistencia.
Ahora aguardará en el penal de Batán hasta el sábado, cuando le tocará declarar en los tribunales de Mar del Plata ante el fiscal Russo.
Cichero podría elegir no declarar ante el fiscal, pero de todas maneras el funcionario judicial podría pedir la prisión preventiva para el exempleado del geriátrico con los resultados de las pruebas psicológicas a las víctimas y los testimonios de sus familiares.
El geriátrico "David" de Mar del Plata fue clausurado esta semana, pero no a raíz de los hechos de violencia contra las residentes sino por falta de habilitación para su actividad.
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