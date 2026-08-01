Revelaron qué declaró el cuidador del geriátrico acusado de maltratar a dos ancianas en Mar del Plata

El caso generó una fuerte conmoción tras la difusión de videos en los que se observa al cuidador insultando, amenazando y agrediendo físicamente a dos adultas mayores que residían en el geriátrico "David", ubicado sobre la calle Rivadavia al 4000. A partir de esas imágenes, las autoridades del establecimiento realizaron la denuncia, el trabajador fue despedido y la causa avanzó con nuevas medidas judiciales.