Revelaron qué declaró el cuidador del geriátrico acusado de maltratar a dos ancianas en Mar del Plata
El hombre fue indagado tras quedar detenido en el marco de la investigación por las agresiones registradas en un geriátrico.
La investigación por los presuntos maltratos a dos residentes de un geriátrico de Mar del Plata continúa avanzando y, en las últimas horas, se conocieron detalles de la declaración que brindó el principal acusado ante la Justicia. El hombre fue indagado este sábado luego de ser detenido nuevamente y realizó una breve manifestación antes de optar por guardar silencio.
El caso generó una fuerte conmoción tras la difusión de videos en los que se observa al cuidador insultando, amenazando y agrediendo físicamente a dos adultas mayores que residían en el geriátrico "David", ubicado sobre la calle Rivadavia al 4000. A partir de esas imágenes, las autoridades del establecimiento realizaron la denuncia, el trabajador fue despedido y la causa avanzó con nuevas medidas judiciales.
Qué declaró el acusado y de qué está imputado
El fiscal Carlos Russo confirmó que Nicolás Gastón Cichero quedó imputado por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, delitos que prevén una pena de entre tres y 16 años de prisión en caso de ser hallado culpable.
Durante la indagatoria, el acusado solo respondió sobre uno de los hechos que se le atribuyen y luego decidió no contestar las preguntas de la fiscalía. “Dijo que no había amenazado a su excompañera y después decidió no responder preguntas de la fiscalía”, precisó Russo.
El funcionario judicial también explicó que la orden de detención había sido solicitada el jueves y autorizada al día siguiente por el juez de Garantías. Tras localizar al acusado en la vivienda donde se encontraba, la Policía secuestró su teléfono celular, que será peritado para determinar si contiene información de interés para la investigación.
Mientras tanto, la defensa ya anticipó que solicitará la excarcelación del imputado, en una causa que continúa incorporando pruebas para esclarecer lo ocurrido dentro del establecimiento.
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