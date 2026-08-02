"Trabajaba de lunes a domingo y lo mataron": exigen justicia tras el asesinato del ferretero en Mar del Plata

El asalto ocurrió pasadas las 14 en la ferretería Bener (Libertad 7769). Dos jóvenes en moto Honda Biz ingresaron y amenazaron al dueño. Ruiz los persiguió y les arrojó un mango de hacha o pico; uno de los delincuentes disparó dos veces, impactando un tiro en el pecho de la víctima. Los sospechosos huyeron a pie y fueron detenidos pocas cuadras después. Se secuestró un arma calibre .32. Los detenidos son Alan Alberto Ovejero (25) y Tomás Hoste (23), imputados por homicidio criminis causa por el fiscal Carlos Russo. Ruiz fue trasladado al HIGA pero falleció en quirófano.