"Trabajaba de lunes a domingo y lo mataron": exigen justicia tras el asesinato del ferretero en Mar del Plata
Familiares, amigos y vecinos de Ricardo Ruiz se movilizaron frente a su ferretería para pedir seguridad y castigo a los responsables. Uno de los detenidos tenía antecedentes y pedido de captura vigente.
La muerte de Ricardo Raúl Ruiz, el ferretero de 48 años baleado durante un asalto en su comercio de avenida Libertad al 7700, generó una profunda conmoción en Mar del Plata. Este domingo, decenas de familiares, amigos y vecinos se congregaron frente al local para reclamar justicia y mayores medidas contra la inseguridad.
La protesta, cubierta por C5N, reflejó el malestar de una comunidad que se siente desprotegida. "No solo reclamamos por el crimen del ferretero. Reclamamos por el asesinato de Ricardo Ruiz. No nos olvidemos de su nombre", expresó un vecino, quien también exigió respuestas a las autoridades: "Nos sentimos abandonados. Que solucionen lo que haya que solucionar, porque en el medio estamos los vecinos y los trabajadores".
Quienes conocían a la víctima la recordaron como un hombre ejemplar. "Era recontra honesto, laburante, trabajaba de lunes a domingo, siempre amable y muy cuidadoso con los clientes. Duele que nos tengan a merced de la inseguridad", sostuvo otro de los presentes.
El reclamo estuvo atravesado por el cansancio frente a la violencia creciente. "Nos cansa tener que salir a reclamar. Jamás imaginé terminar delante de un micrófono pidiendo justicia. Hoy nos toca a nosotros y mañana le toca a otro", lamentó un vecino ante la periodista Jimena Paternoster.
Durante la manifestación, también hubo críticas al sistema judicial, al conocerse que uno de los detenidos acumulaba numerosos antecedentes penales y tenía un pedido de captura vigente. "Esperaron a que hubiera una muerte. Basta de liberar lacras. Ricardo era un hombre trabajador que no se merecía terminar así", expresó una mujer con indignación.
El asalto ocurrió pasadas las 14 en la ferretería Bener (Libertad 7769). Dos jóvenes en moto Honda Biz ingresaron y amenazaron al dueño. Ruiz los persiguió y les arrojó un mango de hacha o pico; uno de los delincuentes disparó dos veces, impactando un tiro en el pecho de la víctima. Los sospechosos huyeron a pie y fueron detenidos pocas cuadras después. Se secuestró un arma calibre .32. Los detenidos son Alan Alberto Ovejero (25) y Tomás Hoste (23), imputados por homicidio criminis causa por el fiscal Carlos Russo. Ruiz fue trasladado al HIGA pero falleció en quirófano.
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