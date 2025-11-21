Detuvieron a dos de los jóvenes que golpearon a un chico hasta desmayarlo en una cancha en Merlo
Los detenidos son hermanos y fueron imputados por la golpiza a un chico de 16 años, al que dejaron inconsciente luego de golpearlo y patearle la cabeza en el piso.
Las imágenes del brutal ataque se volvieron rápidamente virales. En ellas se puede ver cómo dos adolescentes se enfrascan en una pelea en una cancha de fútbol 5 de la localidad bonaerense de Merlo, mientras otro joven, mayor de edad, amenaza al resto de quienes están allí para que no intervengan. “Si te metés, te doy un corchazo”, se escucha decir. Segundos después, uno de los jóvenes se lanza sobre el chico de 16 años y le patea la cabeza dejándolo inconsciente en el piso.
Ahora la policía dio con dos de los agresores y los detuvo tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3. Los detenidos son hermanos y buscan a un tercer hermano que permanece prófugo.
Los detenidos fueron identificados como J. Alegre de 17 años, el joven menor de edad que fue quien inicialmente tomó a golpes a la víctima, y su hermano César Alegre (29), quien aparece en la filmación arengando de forma violenta a los agresores para que "“lo maten".
En el allanamiento la policía secuestró la ropa que vestían al momento de la agresión aunque no pudieron encontrar el arma con la que amenazaba el tercero de los hermanos que se encuentra prófugo, Enzo Alegre, de 27 años y quien pateó en la cabeza al chico de 16 años.
La víctima, identificada como M.A.T., debió ser atendida de urgencia en el Hospital Héroes de Malvinas. Tras varias horas de observación, fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro.
“Se retiraron del lugar amenazando y tienen amenazados a todos los chicos que son menores. Se fueron y los siguen buscando”, contó a los medios uno de los testigos tras el ataque.
El mismo testigo contó que Enzo Alegre “le dio la patada entre el tabique y el ojo y lo desmayó. Y al que estaba peleando con él le pegó una piña” y aseguró que al chico "lo dejaron destrozado".
