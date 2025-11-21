Detuvieron a dos de los jóvenes que golpearon a un chico hasta desmayarlo en una cancha en Merlo

“Se retiraron del lugar amenazando y tienen amenazados a todos los chicos que son menores. Se fueron y los siguen buscando”, contó a los medios uno de los testigos tras el ataque.

El mismo testigo contó que Enzo Alegre “le dio la patada entre el tabique y el ojo y lo desmayó. Y al que estaba peleando con él le pegó una piña” y aseguró que al chico "lo dejaron destrozado".