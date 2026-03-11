Detuvieron a "Malvavisco", un peligroso delincuente que tenía pedido de captura por un robo en Chaco
Lo capturó la Policía de Puerto Tirol. El joven tiene 24 años y sobre él pesaba un pedido de captura. Fue interceptado en la vía pública y ya se encuentra a disposición de la Justicia.
La Policía del Chaco detuvo a un joven de 24 años conocido como “Malvavisco”, quien tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo. El sospechoso fue localizado y arrestado durante un operativo de control realizado en la localidad de Puerto Tirol.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría de Puerto Tirol, que se encontraban realizando tareas de prevención y controles de identificación en la vía pública.
Durante uno de esos operativos, los agentes interceptaron al sospechoso para verificar su identidad y antecedentes. Al consultar sus datos en el Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI), confirmaron que sobre el joven pesaba una orden de detención vigente por una causa caratulada como “supuesto robo”.
Tras confirmar el requerimiento judicial, los efectivos llevaron adelante su detención y dieron intervención inmediata a la Fiscalía en turno N° 10 de Resistencia.
Desde la fiscalía se ordenó que el implicado sea notificado formalmente de su detención y luego trasladado a la unidad policial, donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.
La investigación cuenta con intervención de la Fiscalía Penal N° 6 de Resistencia, que había emitido el pedido de captura. Una vez confirmada la orden judicial, los policías procedieron a detener al joven y dieron intervención inmediata a la Fiscalía en turno N° 10 de Resistencia.
Quién es “Malvavisco”, el acusado por un robo en Chaco
Tras su detención, desde la fiscalía se ordenó que el sospechoso sea notificado formalmente de la causa en su contra y trasladado a la unidad policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.
Según informaron fuentes policiales a medios locales, el detenido contaría con antecedentes penales y era conocido en su barrio con el apodo de “Malvavisco”. De acuerdo con testimonios en la zona, el sobrenombre se debería a que, según sus allegados, es “malvado y bizco”.
En el ámbito barrial también lo identificaban como “Malvavisco, el azote del barrio Timbó”, una referencia a su presunta participación en distintos hechos delictivos dentro de esa zona. Ahora, el joven quedó a disposición de la Justicia chaqueña, que deberá avanzar con la investigación del robo por el cual tenía pedido de captura.
