Detuvieron a "Malvavisco", un peligroso delincuente que tenía pedido de captura por un robo en Chaco

La investigación cuenta con intervención de la Fiscalía Penal N° 6 de Resistencia, que había emitido el pedido de captura. Una vez confirmada la orden judicial, los policías procedieron a detener al joven y dieron intervención inmediata a la Fiscalía en turno N° 10 de Resistencia.

Quién es “Malvavisco”, el acusado por un robo en Chaco

Tras su detención, desde la fiscalía se ordenó que el sospechoso sea notificado formalmente de la causa en su contra y trasladado a la unidad policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Según informaron fuentes policiales a medios locales, el detenido contaría con antecedentes penales y era conocido en su barrio con el apodo de “Malvavisco”. De acuerdo con testimonios en la zona, el sobrenombre se debería a que, según sus allegados, es “malvado y bizco”.

En el ámbito barrial también lo identificaban como “Malvavisco, el azote del barrio Timbó”, una referencia a su presunta participación en distintos hechos delictivos dentro de esa zona. Ahora, el joven quedó a disposición de la Justicia chaqueña, que deberá avanzar con la investigación del robo por el cual tenía pedido de captura.