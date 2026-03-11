"Enfierrado virtual": identifican a un menor que amenazaba con perpetrar un tiroteo masivo en una escuela

amenaza tiroteo escuela

Durante el procedimiento se secuestraron dos dagas de uso militar, uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe, además de una insignia del Ejército Argentino.

También se encontraron tres chapas identificatorias con el nombre del implicado, otra con la inscripción “Campaña del servicio en Irak” y una más perteneciente a una comunidad de una academia de tiro. A esto se sumaron chalecos tácticos, gorras militares, dos teléfonos celulares, dos pendrives y documentación considerada de interés para la causa.

Finalmente, el adolescente y su madre fueron notificados del expediente judicial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.

