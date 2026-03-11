"Enfierrado virtual": identifican a un menor que amenazaba con perpetrar un tiroteo masivo en una escuela
Durante el allanamiento en su casa de Lanús se secuestraron armas blancas de uso militar y uniformes policiales falsos.
Un menor de edad fue identificado por la Policía Federal Argentina luego de haber amenazado con cometer un tiroteo masivo en una escuela y manifestando su intención de convertirse en un “tirador real”. El caso derivó en un allanamiento en su domicilio de la localidad de Lanús Este, donde se secuestraron armas blancas, uniformes policiales falsos y elementos vinculados a fuerzas de seguridad.
La investigación se inició a partir de un informe elaborado por el FBI de Estados Unidos donde alertaba a las autoridades argentinas sobre las amenazas descubiertas en una reconocida plataforma online de videojuegos, muy utilizada por adolescentes.
De acuerdo con el reporte, un usuario había ingresado al chat de la plataforma y había expresado su intención de convertirse en un “tirador real”. Las amenazas no terminaron ahí: días después, el mismo sujeto expresó su anhelo de cometer una masacre similar a la ocurrida en 2023 en Nashville, Estados Unidos, donde una joven asesinó a tres profesores y tres estudiantes de una escuela usando una carabina semiautomática.
Ante la gravedad de la situación, causa el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Hernán Villena, intervino en el caso y dispuso identificar al autor de las amenazas y desactivar cualquier maniobra vinculada.
Tras diversas tareas de inteligencia digital, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal (PFA) lograron establecer que detrás de las amenazas estaba un menor que vivía en Lanús Este. Con las pruebas reunidas, el juzgado dispuso el allanamiento en una vivienda ubicada sobre la calle Sitio de Montevideo.
Durante el procedimiento se secuestraron dos dagas de uso militar, uniformes apócrifos de la Policía Federal Argentina, de la Policía Bonaerense y de la Policía de Santa Fe, además de una insignia del Ejército Argentino.
También se encontraron tres chapas identificatorias con el nombre del implicado, otra con la inscripción “Campaña del servicio en Irak” y una más perteneciente a una comunidad de una academia de tiro. A esto se sumaron chalecos tácticos, gorras militares, dos teléfonos celulares, dos pendrives y documentación considerada de interés para la causa.
Finalmente, el adolescente y su madre fueron notificados del expediente judicial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.
