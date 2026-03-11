Doble femicidio en Chaco: detuvieron a un hombre acusado de matar a su ex pareja y a su hija

A raíz de la gravedad de los hechos, el procedimiento fue dispuesto por el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, en conjunto con el jefe de la Policía del Chaco, el comisario general Fernando Romero. Así, las tareas estuvieron bajo la supervisión del subjefe de Policía, el comisario general Manuel Victoriano Silva.

Las utoridades confirmaron por medio de un comunicado que se logró el secuestro del teléfono celular del principal acusado durante la detención. Ahora, el dispositivo fue incorporado como uno de los elementos claves de la investigación y se ordenó que fuera analizado en busca de elementos y/o pruebas que contribuyeran a esclarecer los crímenes.

doble femicidio chaco

Hasta el momento, se desconocen muchos detalles del doble femicidio. No obstante, el fiscal Collado tendría la sospecha de que los asesinatos habrían sido cometidos en la noche, cuando ambas se encontraban dormidas.

Según las declaraciones recopiladas por el sitio Más Contenidos, el funcionario remarcó: “Ayer festejaron el cumpleaños de la señora, hoy las mató”. Además, indicó que la escena del crimen era “de terror”, y aseguró: “Nunca vi algo así”.

Aunque todavía están pendientes las primeras pericias ordenadas en la investigación, el fiscal Collado señaló la posibilidad de que el asesino hubiera utilizado un hacha para matarlas. De ser así, afirmó que el elemento ya fue secuestrado y está pendiente de ser analizado por los forenses.

Sin embargo, la principal incógnita que gira en torno a la investigación es por qué el hombre decidió matar a sus víctimas. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la relación de pareja que el acusado habría mantenido con una de ellas y tampoco si existía un historial de violencia previo.