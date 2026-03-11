Doble femicidio en Chaco: detuvieron a un hombre acusado de matar a su ex pareja y a su hija
Lo encontraron mientras caminaba por las rutas 4 y 16. Creen que utilizó un hacha para cometer el crimen.
Un estremecedor hecho conmociona a la localidad de Quitilipi, Chaco. Una mujer de 37 años y su hija de 17 años fueron halladas sin vida este martes por la tarde y la Policía detuvo a la ex pareja de la mujer, identificado como D. O.
El trágico episodio se registró pasadas las 17 horas, cuando personal policial fue alertado sobre el hallazgo de dos mujeres sin vida en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle Paraguari. Tras el aviso, efectivos acudieron al lugar y confirmaron la presencia de ambas víctimas, lo que derivó en la inmediata intervención de la Justicia.
De inmediato, el fiscal a cargo del caso, César Luis Collado, de la Fiscalía de Investigación Penal N°1, ordenó poner en marcha un operativo especial para dar con la ex pareja de la mujer, quien fue el principal sospechoso desde el minuto cero. Así, se convocó a un equipo especializado, con la intención de localizar a D. O. lo antes posible.
De acuerdo con la información publicada por Diario Norte, el hombre fue hallado por los agentes mientras caminaba entre las rutas 4 y 16, una zona que también pertenecería a Quitilipi y que se encontraría a escasos kilómetros de la escena del crimen.
Tras ser detenido por las autoridades, el sospechoso habría amenazado con arrojarse a las vías del tren, pero esto fue evitado por los oficiales, quienes lo trasladaron para que cumpliera con los procedimientos de identificación, revisión médica y verificación de antecedentes.
A raíz de la gravedad de los hechos, el procedimiento fue dispuesto por el ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, en conjunto con el jefe de la Policía del Chaco, el comisario general Fernando Romero. Así, las tareas estuvieron bajo la supervisión del subjefe de Policía, el comisario general Manuel Victoriano Silva.
Las utoridades confirmaron por medio de un comunicado que se logró el secuestro del teléfono celular del principal acusado durante la detención. Ahora, el dispositivo fue incorporado como uno de los elementos claves de la investigación y se ordenó que fuera analizado en busca de elementos y/o pruebas que contribuyeran a esclarecer los crímenes.
Hasta el momento, se desconocen muchos detalles del doble femicidio. No obstante, el fiscal Collado tendría la sospecha de que los asesinatos habrían sido cometidos en la noche, cuando ambas se encontraban dormidas.
Según las declaraciones recopiladas por el sitio Más Contenidos, el funcionario remarcó: “Ayer festejaron el cumpleaños de la señora, hoy las mató”. Además, indicó que la escena del crimen era “de terror”, y aseguró: “Nunca vi algo así”.
Aunque todavía están pendientes las primeras pericias ordenadas en la investigación, el fiscal Collado señaló la posibilidad de que el asesino hubiera utilizado un hacha para matarlas. De ser así, afirmó que el elemento ya fue secuestrado y está pendiente de ser analizado por los forenses.
Sin embargo, la principal incógnita que gira en torno a la investigación es por qué el hombre decidió matar a sus víctimas. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la relación de pareja que el acusado habría mantenido con una de ellas y tampoco si existía un historial de violencia previo.
