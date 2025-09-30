Detuvieron a Matías Ozorio, el ladero de "Pequeño J" en el triple femicidio de Florencio Varela

A Ozorio se le atribuye ser coautor de un "triple homicidio agravado". Las calificaciones específicas del crimen son graves: haber sido cometido con la participación planificada de dos o más individuos, con alevosía (actuar a traición y sobre seguro), con ensañamiento (aumentando deliberada e innecesariamente el dolor), y por ser un femicidio (cometido por un hombre contra una mujer en el contexto de violencia de género).

Decretaron el secreto de sumario en la causa por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

La Justicia decretó el secreto de sumario en la causa que investiga los femicidios de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, luego de las declaraciones de Lázaro Víctor Sotacuro y su sobrina Florencia Ibáñez.

Al terminar su exposición ante el fiscal Adrián Arribas en la UFI de Homicidios de La Matanza, los detenidos fueron trasladados a distintas unidades penitenciarias y decidieron decretar el secreto de sumario en la causa. En este contexto, el abogado de Sotacuro e Ibañez, Guillermo Endi, manifestó: "Las declaraciones fueron excelentes. Están bien de ánimo. Sotacuro está un poco más asustado que Florencia porque la aparatología criminal lo sobrepasó".

También se refirió a la herida que presenta su defendido y los próximos pasos judiciales: "Pediremos que sea trasladado. Si tiene que declarar dentro de unos días, es mejor que esté más cerca. La lastimadura no es una mordedura; voy a hacer una pericia con un veterinario y un médico clínico. Le pegó la Policía en La Quiaca. Son heridas de las esposas y tiene la mano inflada", reveló.

Según la investigación, Florencia Ibáñez se trasladó en el Volkswagen Fox de su tío, identificado en cámaras de seguridad como el vehículo que habría dado apoyo a la Chevrolet Tracker que se utilizó para trasladar a las víctimas desde La Matanza a Florencio Varela.