Decretaron el secreto de sumario en la causa por el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara

Triple femicidio de Varela: cómo se dieron las detenciones de Lázaro Sotacuro y Florencia Ibañez

Por su parte, Lázaro Víctor Sotacuro, de 41 años, fue trasladado el sábado al mediodía a una unidad de máxima seguridad tras ser capturado el jueves por la tarde en la ciudad boliviana de Villazón y entregado a las autoridades argentinas. Estaba alojado en La Quiaca y fue trasladado al penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy.

El operativo de captura se realizó en una hostería cercana al puente internacional, en un trabajo conjunto entre la Brigada de Investigaciones de La Quiaca y fuerzas de seguridad de Bolivia. Sotacuro fue sorprendido en el Hostal Villazón y luego trasladado, alrededor de las 3 del viernes, a dependencias policiales para su resguardo. Tras los trámites de extradición, personal de Interpol lo condujo hacia La Quiaca, donde quedó alojado en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA).

victor sotacuro detenido femicidio florencio varela

Por su parte, Florencia Ibáñez, la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, el ciudadano peruano acusado de tener un rol en el triple crimen de Florencio Varela, quedó detenida este lunes tras ofrecer una entrevista en televisión como parte de un acuerdo alcanzado entre su defensa y el Juzgado de Garantías No 4 de La Matanza.

Durante la entrevista Ibáñez, que aparece en una grabación que fue incorporada a la causa, afirmó: "Víctor Sotacuro es mi tío. Yo usaba el auto de él porque vivimos juntos. El telepase era mío. Yo lo usaba para salir a andar un rato. Estuve acompañada esa noche, el viernes, y de casualidad me lo cruzó a él".

Ese encuentro se produjo en la villa 1-11-14, ubicada mayormente en el barrio de Flores. Eran entre las 20 y las 20.30 cuando tío y sobrina se cruzaron, y en ese momento la joven estaba con un amigo llamado Diego.

"(Sotacuro) me dijo que necesitaba el auto, que tenía que hacer un viaje. Tenía que ir a buscar un pasajero. Él es remisero. Y le dije que sí, que no tenía problema en darle el auto, y me dijo, 'Es un conocido amigo, ¿querés acompañarme?' Yo y mi acompañante le dijimos que sí", relató en A24.

"Fuimos hasta ahí, hasta Florencio Varela, y nos quedamos tomando en un kiosco", pero el pasajero de Sotacuro llegaría "después de tres horas", por lo que el chofer quedó en volver a buscarlo, pero solo.

Ibáñez supuso que llegó a estar a "unas seis cuadras de la casa" donde el miércoles pasado la Policía encontró los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, pero adujo que nunca se bajó del Volkwagen Fox de su tío. "No bajamos ninguno de los tres", sostuvo.

florencia ibañez triple crimen

Ibáñez afirmó que le pidió a su tío volver al Bajo Flores, y que llegó a la Ciudad de Buenos Aires cerca de la 1 de la madrugada, tras lo cual Sotacuro volvió a partir hacia Florencio Varela. Ese dato cambia la línea de tiempo que había presentado su abogado horas antes.

Guillermo Endi, defensor de Sotacuro e Ibáñez, confirmó que la sucesión de eventos de este lunes fue pactada con la justicia bonaerense porque la joven y su tío están "bajo amenaza" por su supuesto rol de apoyo en el secuestro, tortura y ejecución de las víctimas.

Personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y de la DDI La Matanza se reunió con Ibáñez y su abogado a la salida del canal ubicado en Palermo, tras lo cual Endi afirmó: "Gracias a Dios ahora está más protegida de lo que estaba. Habíamos pedido estar en los medios por la seguridad de su vida".

Además de confirmar que puede acreditar el viaje de sus clientes en el Volkswagen Fox de Sotacuro desde el Bajo Flores a Florencio Varela y de regreso a la Ciudad de Buenos Aires, Endi aseguró que la joven "no tiene nada que ver" con el crimen.

"Tengo todas las pruebas contundentes para demostrar que no estuve", dijo Ibáñez sobre la secuencia del crimen en Florencio Varela.

"Tengo el teléfono de las rutas que quedaron en el celular. Tengo el auto también para ofrecer si lo quieren", dijo en relación al Volkswagen Fox que su tío abandonó en Quilmes antes de salir de viaje a Bolivia, donde la Policía Federal lo capturó el viernes pasado.