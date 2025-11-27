Detuvieron en Nordelta al mediático abogado Nicolás Payarola por presuntas estafas

“Le imputan 11 hechos de estafas”, dijo una fuente que participó del operativo donde se detuvo al abogado.

Una de las víctimas que realizó la denuncia contra el abogado Nicolás Payarola es Juan Marcelo Montiel, el padre del futbolista de River, quien acusa al letrado de haberle robado US$700.000.

De acuerdo a la denuncia de “Tito” Montiel, el campeón del mundo en Qatar 2022 le habría confiado ese dinero para avanzar en un proyecto inmobiliario que nunca se concretó. El fallo detalla que Payarola aprovechó la confianza que tenía con el padre del exjugador del Sevilla para manejar parte de sus fondos.

En el expediente judicial, se describe también que hubo una serie de operaciones que incluyeron extracciones de dólares de la cuenta del defensor de River, certificaciones falsas y hasta movimientos bancarios sin respaldo.

La jueza Rodríguez Mentasty también ordenó un allanamiento en un domicilio de Beccar, en San Isidro, donde vive una prima de Payarola Hernayes, con el objetivo de buscar documentación vinculada a las víctimas de las estafas.