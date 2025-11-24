El ritual del asado en clave moderna: la Casa de Fuegos que redefine la experiencia argentina

Hierro - Chinchulines 2

Para cerrar, la tentadora sección de postres suma versiones renovadas de clásicos —flan y tiramisú— junto con creaciones propias como la tarta de frutilla con ganache de chocolate y merengue o el volcán de dulce de leche con semifreddo y vauquita casera, un final intenso y perfecto para compartir.

La experiencia se completa con una coctelería de autor marcada por sabores frescos y guiños a la cultura argentina, además de una carta de vinos centrada en etiquetas nacionales que maridan especialmente con los cortes. En ambas sedes, Hierro reafirma su identidad: ser una Casa de Fuegos que enaltece el ritual del asado cuidando el detalle y con un fuerte espíritu argentino.

Dónde queda Hierro

Hierro cuenta con un local en Capital Federal, ubicado en Costa Rica 5602, Palermo, y otro en zona norte, sobre Boulevard del Mirador 220, en Nordelta.