Preocupación por la salud de Guillermo Coppola: tuvo que ser internado de urgencia
El histórico representante de Diego Maradona debió ser hospitalizado en la Fundación Favaloro tras presentar una complicación respiratoria.
La salud de Guillermo Coppola generó preocupación este viernes luego de que trascendiera que el exrepresentante de Diego Maradona fue internado de urgencia por un cuadro respiratorio en la Fundación Favaloro, en la Ciudad de Buenos Aires.
Según las primeras informaciones, el empresario de 77 años fue trasladado al centro médico tras presentar dificultades respiratorias, lo que motivó su rápida hospitalización para realizar estudios y monitorear su evolución.
De acuerdo a lo que trascendió desde su entorno, el cuadro estaría vinculado a problemas pulmonares que arrastra desde que padeció COVID-19, una situación que en los últimos años ya le habría provocado algunas complicaciones de salud.
La internación obligó a Coppola a suspender compromisos laborales, entre ellos su habitual participación en programas radiales, lo que encendió las alarmas entre seguidores y colegas del histórico manager que acompañó durante décadas la carrera de Maradona.
Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial con detalles sobre la gravedad del cuadro ni sobre cuánto tiempo deberá permanecer internado, aunque allegados señalaron que se encuentra acompañado por su familia y bajo observación médica.
Coppola es una de las figuras más reconocidas del ambiente del espectáculo y el deporte argentino, especialmente por su rol como representante de Maradona durante gran parte de la etapa más mediática del astro del fútbol. Su relación profesional y personal con el exfutbolista marcó una época dentro y fuera de las canchas.
La noticia de su internación generó preocupación en el mundo del espectáculo y del deporte, a la espera de nuevos partes médicos que informen sobre su evolución en las próximas horas.
