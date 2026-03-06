Preocupación por la salud de Guillermo Coppola: tuvo que ser internado de urgencia

coppola y maradona.jpg Diego Maradona y Guillermo Coppola.

Coppola es una de las figuras más reconocidas del ambiente del espectáculo y el deporte argentino, especialmente por su rol como representante de Maradona durante gran parte de la etapa más mediática del astro del fútbol. Su relación profesional y personal con el exfutbolista marcó una época dentro y fuera de las canchas.

La noticia de su internación generó preocupación en el mundo del espectáculo y del deporte, a la espera de nuevos partes médicos que informen sobre su evolución en las próximas horas.