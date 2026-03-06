Bajó la espuma: quebró una cadena especializada en venta de cerveza y se profundiza la crisis a nivel global

beer market

"Hace cuatro meses empezaron a cerrar tiendas que no tenían tantas ventas con la excusa del alquiler, pero no pensábamos que estaban tan mal", senaló Paloma Andrada, una empleada afectada por la medida, a la radio AM 750.

Andrada aclaró que tenía tres años de antigüedad y cobraba $ 700.000 al mes, y que la empresa le ofreció el equivalente a dos salarios como indemnización.

Tras bambalinas, The Beer Market llegó a acumular cheques rechazados por más de $ 191 millones y deudas bancarias arriba de $ 1900 millones, informó El Cronista.

El cierre de The Beer Market se hizo sentir en la Ciudad de Buenos Aires y zona norte del Conurbano bonaerense, pero en La Plata los dueños de cervecerías que en 2010 tenían al público encantado hoy afirman que "ya no es como en años anteriores", que el consumo bajó y cambió.

"Hoy por hoy cuesta mucho que las personas se sienten en las mesas. Tenemos promociones de domingo a jueves y no aumentamos los precios desde hace cuatro meses", señaló Lisandro, empleado de una cervecería de Diagonal 74 al medio El Día, de La Plata.

cerveceria tacuara copia.jpg

Las cervecerías platenses están funcionando entre un 10% y 40% de su capacidad, según el medio local, y la culpa la tienen los costos de producción y la caída del consumo en general.

"Todos los productos que nosotros utilizamos están directamente relacionados con el dólar. Algunos, directamente los pagamos a precio dólar oficial, otros están atados a la inflación. Así que, mes a mes, todas las materias primas nos van aumentando y ese valor lo absorbemos nosotros", señaló el cervecero Julián Antonini al medio platense.

"Hace aproximadamente 5 o 6 meses que los valores en pizarra se tienen que mantener por la caída del consumo. Esos valores de producción no se están trasladando al precio final de la pinta", aclaró.

Ni siquiera la cerveza industrial se libró del mal de la vaca flaca: la cervecería CASA, que produce la marca Corona, bajó el volumen de trabajo en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, y hasta abrió una etapa de retiro voluntario para su personal.

La Cervecería Argentina Sociedad Anónima (CASA) solía ser conocida para el público argentino con la marca Isenbeck. En 2020 abrió sus puertas la actual fábrica en Zárate con una inversión de $ 5.000 millones, pero de los 260 trabajadores que llegó a tener hoy mantiene 140.

cerveza artesanal

De esos 140, la gerencia espera quedarse con 80 si logran que los demás acepten el retiro voluntario, por lo que pasaría a tener una sola línea de envasado de botellas no retornables, informó el secretario general del sindicato de la planta, Horacio Romero, al sitio La Primera.

La cerveza artesanal parece estar atravesando un proceso de crisis en otros rincones del planeta, o al menos de Latinoamérica: en Ciudad de México una ordenanza provocó multas y denuncias contra las Tap Rooms porque quedaron en la misma categoría que las cervecerías, o "chelerías", que están fuertemente monitoreadas para evitar ruidos molestos, venta de alcohol a menores de edad y otros desmanes.

El resultado del operativo "La noche es de todos", que lanzó en 2024 el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), es que un 15,7% de los Tap Rooms del DF fueron clausurados, de los cuales 3,9% no volvieron a abrir, según reportó el sitio El Universal de México.

Ahora, los cerveceros artesanales y los Tap Rooms de Ciudad de México se ven obligados una pulseada con las autoridades para educar no sólo al público sino también a sus legisladores.