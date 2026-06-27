Detuvieron a un boquetero cuando robaba una zapatería en Villa Urquiza
El delincuente, de 59 años, fue atrapado cuando intentaba ingresar al local. Tiene 19 antecedentes.
Un delincuente de 59 años, con un abultado prontuario de 19 antecedentes penales, fue detenido in fraganti por la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Villa Urquiza cuando intentaba concretar un millonario robo a una zapatería mediante la modalidad de boquetero.
El hecho ocurrió en la zona de la estación ferroviaria General Urquiza, sobre la avenida Monroe al 5100, donde el hombre había empezado a abrir un boquete en la pared de un local de calzados para acceder directamente al sótano del comercio, evitando así las medidas de seguridad de la entrada principal.
Fuentes policiales indicaron que efectivos que patrullaban la intersección de Triunvirato y Roosevelt advirtieron ruidos extraños provenientes del sector de las vías del tren. Al acercarse para verificar la situación, detectaron la maniobra en plena ejecución y sorprendieron al sospechoso mientras golpeaba la mampostería.
Al notar la presencia de los uniformados, el hombre arrojó las herramientas que utilizaba e intentó escapar a pie por las inmediaciones, pero fue reducido a pocos metros del lugar tras una breve persecución. Una vez controlada la situación, los agentes constataron que el agujero en la pared medía alrededor de 50 por 30 centímetros.
Un delincuente con frondoso prontuario
Durante la inspección del lugar, los efectivos también encontraron una soga atada a un árbol, que descendía hacia la abertura del boquete. Se presume que el detenido pensaba utilizarla para facilitar el acceso y la salida del sótano del comercio con el botín.
En el marco del operativo, la Policía de la Ciudad secuestró diversas herramientas cortantes y elementos contundentes que el hombre habría empleado para debilitar la estructura del local. Todo el material hallado fue incorporado como prueba a la causa.
De acuerdo con fuentes judiciales, el sospechoso acumula causas por robo, tentativa de robo, robo con arma de fuego, hurto y daño, lesiones leves y tentativa de robo con resistencia a la autoridad, entre otros delitos. Su historial delictivo refuerza la preocupación de las autoridades por la reincidencia en este tipo de hechos contra la propiedad.
La causa fue caratulada como “robo por efracción” y se investiga si el detenido podría estar vinculado a otros hechos similares registrados en comercios de la zona. La Policía de la Ciudad destacó la importancia de los patrullajes preventivos y de las denuncias vecinales para detectar a tiempo estas maniobras en sectores cercanos a estaciones ferroviarias y corredores comerciales.
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