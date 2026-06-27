Detuvieron a un boquetero cuando robaba una zapatería en Villa Urquiza

En el marco del operativo, la Policía de la Ciudad secuestró diversas herramientas cortantes y elementos contundentes que el hombre habría empleado para debilitar la estructura del local. Todo el material hallado fue incorporado como prueba a la causa.

De acuerdo con fuentes judiciales, el sospechoso acumula causas por robo, tentativa de robo, robo con arma de fuego, hurto y daño, lesiones leves y tentativa de robo con resistencia a la autoridad, entre otros delitos. Su historial delictivo refuerza la preocupación de las autoridades por la reincidencia en este tipo de hechos contra la propiedad.

La causa fue caratulada como “robo por efracción” y se investiga si el detenido podría estar vinculado a otros hechos similares registrados en comercios de la zona. La Policía de la Ciudad destacó la importancia de los patrullajes preventivos y de las denuncias vecinales para detectar a tiempo estas maniobras en sectores cercanos a estaciones ferroviarias y corredores comerciales.