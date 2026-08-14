El doloroso mensaje de "Pitty" la numeróloga tras el femicidio de Romina Calvo: "Que pague"
La numeróloga compartió una extensa despedida en redes sociales luego del crimen ocurrido en Villa Devoto. Su nombre había aparecido en una carta escrita por el asesino.
Verónica Laura Asad, conocida públicamente como “Pitty” la numeróloga, utilizó sus redes sociales para despedir a Romina Calvo, la mujer de 40 años que fue asesinada en Villa Devoto. La publicación llegó después de que su nombre apareciera mencionado en una carta escrita por Walter Verón, el acusado del femicidio, quien permanece internado en grave estado.
La reconocida numeróloga compartió una fotografía junto a Calvo y acompañó la imagen con un extenso mensaje en el que recordó a la víctima y reflexionó sobre la violencia de género. Lejos de centrarse en las acusaciones incluidas en la carta del agresor, eligió poner el foco en la mujer asesinada y en la necesidad de escuchar y acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia.
La publicación generó repercusión porque “Pitty” había sido mencionado por Verón en un escrito que dejó después del ataque. En esa carta, el acusado hizo referencia a supuestas deudas y conflictos personales, además de responsabilizar a distintas personas por la situación que atravesaba. La numeróloga no respondió puntualmente a esas afirmaciones y prefirió dedicar sus palabras a despedir a Calvo.
La despedida de “Pitty” la Numeróloga a Romina Calvo
“Recién hoy pude encontrar esta foto. Porque, además de trabajadora, siempre fuiste respetuosa y muy amorosa. Esta vez no hablo de mi trabajo. Hablo como mujer”, comenzó escribiendo.
A continuación, recordó que Calvo había trabajado con ella y expresó el impacto que le provocó la noticia: “Romina, una mujer que trabajaba conmigo, fue víctima de un femicidio. Su vida fue arrebatada por quien decía quererla. Y detrás de cada femicidio hay una historia, una familia, hijos, amigos y compañeros que quedamos preguntándonos qué más podríamos haber hecho”.
El mensaje rápidamente tomó un tono de concientización. La numeróloga utilizó su alcance en redes sociales para dirigirse a mujeres que puedan estar atravesando situaciones similares y dejó una serie de frases directas: “Si tenés miedo, pedí ayuda. Si te controla, no es amor. Si te amenaza, no es amor. Si te humilla, te aísla o te hace sentir que no podés escapar, no es amor”.
También pidió que quienes están cerca de una persona que sufre violencia no permanezcan indiferentes: “Y quienes estamos alrededor, no miremos para otro lado. No desviemos la mirada de lo verdaderamente trágico de este final: que una mujer haya sido asesinada delante de su hija”.
Un llamado a no mirar para otro lado
En otro tramo de la publicación, “Pitty” se refirió a las dificultades que muchas mujeres enfrentan al momento de pedir ayuda: “Muchas mujeres tienen miedo o vergüenza de contar lo que viven. Muchas son manipuladas hasta creer que ellas mismas tienen la culpa. Por eso es tan importante escuchar, acompañar y estar atentos”.
Luego explicó que decidió hablar públicamente por la víctima y por otras mujeres que atraviesan situaciones de violencia. “Hoy levanto la voz por Romi, por esta historia que me atravesó el corazón y por todas las mujeres que ya no pueden hacerlo”, sostuvo.
La despedida también tuvo un mensaje dirigido a quienes leen en silencio y pueden sentirse identificadas con esas palabras: “No te dejes para después. Pedí ayuda. Puede ser el comienzo de tu libertad”. En el cierre, la numeróloga volvió a dirigirse a Calvo y expresó el dolor que le produjo su muerte. “Y a vos, Romi, me cuesta aceptar que una mujer con tanta vida haya tenido que ser arrebatada de esta manera”.
“Deseo profundamente que tu alma encuentre la paz que te quitaron. Que tu historia no quede reducida al centro de una situación que está más que clara. Que tu nombre represente amor y conciencia, y que nos ayude a entender algo que debería ser tan simple: todas somos mujeres y entre nosotras tenemos que ayudarnos”, escribió. La publicación terminó con una frase contundente: “Tu voz no pudo pedir ayuda. Pero hoy tenemos una responsabilidad enorme: que este asesino pague. Por vos, Romi. Y por todas”.
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