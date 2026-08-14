"Te arruino": pidió comida gratis en una cafetería de Mar del Plata, le dijeron que no y amenazó a las empleadas
El violento consultó su les había sobrado pan y ante la negativa estalló de furia contra dos mujeres. Todo quedó filmado.
Un violento episodio se registró esta semana en una cafetería de la ciudad de Mar del Plata donde un hombre pidió comida gratis y, ante la negativa de las empleadas, comenzó propiciarles todo tipo de insultos y amenazas. El tenso momento quedó registrado en un video.
Todo ocurrió el miércoles por la tarde, alrededor de las 15.30 en un negocio llamado "Caballito Blanco Café", situado en la esquina de las calles Córdoba y Bolívar, a pocas cuadras de la Playa Bristol.
Una cámara de vigilancia instalada en el interior del local grabó toda la secuencia.
En las imágenes se observa a un hombre que ingresa a la cafetería y le pregunta a una de las empleadas si había sobrado pan. La joven le respondió amablemente que no había quedado nada, sin pensar en lo que ocurriría a continuación.
En cuestión de segundos, el hombre transformó su actitud pacífica en una reacción de extrema violencia y comenzó a los gritos: “¿Me podés dejar de callar la boca?”, se lo escucha decir en el video.
A esto le siguieron un sinfín de insultos contra la empleada, que se quedó atónita y solo llegó a responder: "¿Qué? ¿Estás loco? Tomátelas de acá".
“Estúpida, hija de...La con... de tu madre, hija de p...”, fueron algunas de las expresiones que lanzó el individuo, mientras seguía pegado al mostrador y luego las amenazó directamente: “Te arruino. Hablame bien, perra pu... la con... de tu madre”. Tras esto, se retiró del lugar.
Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar con el mismo hombre. Según reveló uno de los responsables del comercio en diálogo con el medio marplatense 0223, cinco días antes el individuo protagonizó otro episodio similar en la cafetería en el que incluso llegó a golpear el mostrador en el medio de la discusión.
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