"Te arruino": pidió comida gratis en una cafetería de Mar del Plata, le dijeron que no y amenazó a las empleadas

A esto le siguieron un sinfín de insultos contra la empleada, que se quedó atónita y solo llegó a responder: "¿Qué? ¿Estás loco? Tomátelas de acá".

“Estúpida, hija de...La con... de tu madre, hija de p...”, fueron algunas de las expresiones que lanzó el individuo, mientras seguía pegado al mostrador y luego las amenazó directamente: “Te arruino. Hablame bien, perra pu... la con... de tu madre”. Tras esto, se retiró del lugar.

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar con el mismo hombre. Según reveló uno de los responsables del comercio en diálogo con el medio marplatense 0223, cinco días antes el individuo protagonizó otro episodio similar en la cafetería en el que incluso llegó a golpear el mostrador en el medio de la discusión.