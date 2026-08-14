Rematan todo: por la crisis de consumo cerró un local de Recoleta que vendía lácteos directo de fábrica

El anuncio del remate ya está online con la promesa de tres heladeras mostrador, dos cortadoras de fiambres, una cámara de frío equipada, mesas de trabajo, balanzas, aires acondicionados y muchos otros electrodomésticos.

El local está instalado y en condiciones de volver a abrir con el mismo uso que tuvo hasta este agosto, aunque podría cambiar de destino aunque se mantenga dentro del rubro de la gastronomía y la venta de alimentos.

Crisis de consumo en gastronomía

Lo que antes parecía un "gustito" asequible hoy parece una rarezas: salir a comer o elegir productos más allá de las promociones bancarias o de los supermercados. Un poco de eso, sumado al costo de mantener abierto un local -alquileres, personal, insumos y servicios mediante-, fue lo que logró que el local de Recoleta de Luz Azul encontrata un techo para su actividad.