Rematan todo: por la crisis de consumo cerró un local de Recoleta que vendía lácteos directo de fábrica
El negocio funcionaba a apenas algunas cuadras del Cementerio de la Recoleta pero el público de la zona no supo apreciar los precios baratos directo de fábrica.
La crisis de consumo sigue golpeando a las empresas sin importar el tamaño de sus estructuras. El caso más reciente es el cierre de la sucursal de Recoleta de Luz Azul, una marca de lácteos que basó su modelo de negocios en la venda directa de fábrica a precios convenientes.
Originarios de Azul, provincia de Buenos Aires, los productos de Luz Azul llegan al público sólo a través de la venta minorista, lo que explica sus sucursales en Mendoza, Bariloche, Neuquén, Córdoba, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Viedma, Tucumán y Chaco.
En las tiendas también se venden productos afines, como lácteos de otras marcas y fiambres.
Después de una década de expansión, la marca empezó a sentir la crisis de consumo que desplomó las ventas y, por mucho que sus precios sean baratos comparados con los de otras marcas disponibles en supermercados, cerró en agosto de este año su local en Las Heras y Laprida, en Recoleta.
Tras el cierre, el stock fue redistribuido (por ejemplo, a los locales en Palermo, Almagro, Villa Crespo o Núñez) y el mobiliario se encuentra en camino a ser rematado el miércoles que viene, 19 de agosto.
El anuncio del remate ya está online con la promesa de tres heladeras mostrador, dos cortadoras de fiambres, una cámara de frío equipada, mesas de trabajo, balanzas, aires acondicionados y muchos otros electrodomésticos.
El local está instalado y en condiciones de volver a abrir con el mismo uso que tuvo hasta este agosto, aunque podría cambiar de destino aunque se mantenga dentro del rubro de la gastronomía y la venta de alimentos.
Crisis de consumo en gastronomía
Lo que antes parecía un "gustito" asequible hoy parece una rarezas: salir a comer o elegir productos más allá de las promociones bancarias o de los supermercados. Un poco de eso, sumado al costo de mantener abierto un local -alquileres, personal, insumos y servicios mediante-, fue lo que logró que el local de Recoleta de Luz Azul encontrata un techo para su actividad.
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