Detuvieron a un enfermero en Caballito acusado de violar a una paciente de 86 años

Según se informó, el enfermero trabajaba en el establecimiento desde enero de este año. Durante varios meses se había desempeñado sen el área de gastroenterología y hacía tan solo dos semanas lo habían asignado al sector de cuidados críticos del quinto piso.

La víctima había ingresado hacía 72 horas al centro médico por complicaciones respiratorias y permanecía ingresada en el área de cuidados críticos. Tras el presunto ataque, fue asistida de urgencia, se activó el protocolo para situaciones de abuso sexual y continúa internada. Al momento del hecho denunciado, se encontraba “indefensa y sin capacidad de reacción”, detallaron fuentes oficiales a Clarín.

"Gracias a los protocolos de control de pacientes de áreas críticas se pudo detectar esto. Tanto el Directorio del sanatorio como yo personalmente pedimos ser querellantes", indicó Alejandro Amor, presidente de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) que administra el centro médico.

El caso quedó en manos de la Fiscalía y el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Pettazi, quien ordenó que el acusado sea trasladado por la Policía de la Ciudad a la Comisaría Vecinal 6-A, en Parque Centenario.