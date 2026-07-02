Detuvieron a un enfermero en Caballito acusado de violar a una paciente de 86 años
La denuncia se realizó en el Sanatorio Julio Méndez. Lo habrían descubierto por cámaras que monitorean el sector donde estaba internada la mujer.
Un enfermero fue detenido acusado de haber abusado sexualmente de una mujer de 86 años que se encontraba internada en el Sanatorio Julio Méndez, ubicado en el barrio porteño de Caballito. El hecho habría sido descubierto por otros dos empleados mediante las cámaras de seguridad que monitoreaban el sector.
El presunto abuso sexual ocurrió el lunes en horas de la tarde y, según la denuncia, fue detectado cuando una supervisora y otro enfermero miraban las cámaras de seguridad ubicadas en el quinto piso del sanatorio. Al notar la grave situación, dio aviso de inmediato al 911 para hacer la denuncia.
Según informaron fuentes policiales, tras recibir el llamado de alerta, efectivos de la Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad se dirigieron de urgencia al centro de salud, ubicado sobre avenida Avellaneda al 500, entre Hidalgo y avenida Acoyte.
Una vez que la Policía se encontraba presente en el lugar, la supervisora acusó al enfermero, de 50 años, de haber abusado sexualmente de la paciente.
El presunto abusador, cuya identidad no fue revelada, fue reducido en primer lugar por miembros del sanatorio y agentes de seguridad que trabajan en la clínica, y luego detenido por los efectivos policiales.
Según se informó, el enfermero trabajaba en el establecimiento desde enero de este año. Durante varios meses se había desempeñado sen el área de gastroenterología y hacía tan solo dos semanas lo habían asignado al sector de cuidados críticos del quinto piso.
La víctima había ingresado hacía 72 horas al centro médico por complicaciones respiratorias y permanecía ingresada en el área de cuidados críticos. Tras el presunto ataque, fue asistida de urgencia, se activó el protocolo para situaciones de abuso sexual y continúa internada. Al momento del hecho denunciado, se encontraba “indefensa y sin capacidad de reacción”, detallaron fuentes oficiales a Clarín.
"Gracias a los protocolos de control de pacientes de áreas críticas se pudo detectar esto. Tanto el Directorio del sanatorio como yo personalmente pedimos ser querellantes", indicó Alejandro Amor, presidente de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) que administra el centro médico.
El caso quedó en manos de la Fiscalía y el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Pettazi, quien ordenó que el acusado sea trasladado por la Policía de la Ciudad a la Comisaría Vecinal 6-A, en Parque Centenario.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario