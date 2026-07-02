Primer fin de semana largo de julio: declaran feriado el próximo viernes 10 de julio
El próximo feriado dará lugar a un fin de semana largo que miles de trabajadores podrán aprovechar para descansar, viajar o hacer una escapada.
Con el cierre del último fin de semana largo a nivel nacional, muchos argentinos ya miran el calendario en busca del próximo descanso. En ese contexto, un nuevo feriado permitirá que miles de trabajadores disfruten de tres días consecutivos sin actividad, ya que este viernes 3 de julio fue establecido como jornada no laborable en una determinada localidad.
A diferencia del feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, esta medida tiene alcance exclusivamente local, por lo que no beneficiará a todo el país.
Los motivos del feriado del 10 de julio
Antes que nada, hay que aclarar que este feriado no tendrá alcance nacional. La medida beneficiará únicamente a un grupo de vecinos de la provincia de Buenos Aires, quienes podrán sumar una jornada de descanso y aprovechar un nuevo fin de semana largo.
El distrito bonaerense de Pehuajó celebrará un nuevo aniversario de su fundación el próximo viernes, motivo por el cual se dispuso un feriado local que extenderá el descanso durante tres días consecutivos.
En ese marco, los trabajadores de la administración pública municipal no deberán prestar servicios y podrán disfrutar del fin de semana largo. En el caso de los empleados del sector privado, la posibilidad de tomarse la jornada quedará sujeta a la decisión de cada empleador.
Por otra parte, el calendario nacional también contempla otro feriado en julio. El 9 de julio, Día de la Independencia, será una fecha inamovible y estará acompañada por un puente turístico el viernes 10, lo que dará lugar a un fin de semana largo de cuatro días en conmemoración de la firma de la Independencia argentina en 1816.
Calendario de feriados 2026
De acuerdo con el calendario de feriados 2026, estos son los feriados y días no laborables que todavía quedan en el año y que permitirán disfrutar de más de un fin de semana largo:
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Este cronograma incluye varios feriados y jornadas puente que permitirán organizar escapadas y aprovechar más de un fin de semana largo antes de que finalice el 2026.
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