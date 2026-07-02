Video: Messi no pudo contener la risa por lo que encontraron en la valija del Cuti Romero
La llegada de la Selección Argentina a Miami dejó una escena inesperada durante los controles aeroportuarios. Un curioso objeto que llevaba el defensor en su equipaje provocó una revisión de seguridad.
La concentración de la Selección Argentina para afrontar los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó un momento completamente alejado de la tensión que suele rodear a este tipo de competencias. Mientras la delegación arribaba a Miami y cumplía con los habituales controles de seguridad en el aeropuerto, una situación protagonizada por Cristian "Cuti" Romero terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados de las últimas horas.
El episodio, registrado por las cámaras y difundido rápidamente en las redes sociales, mostró el costado más relajado del plantel que conduce Lionel Scaloni. Todo comenzó cuando el equipaje del defensor del Tottenham atravesó el escáner utilizado por el personal de seguridad. Durante la inspección, una de las agentes detectó un elemento que llamó su atención y decidió detener el procedimiento para revisar con mayor profundidad el contenido de la valija.
La escena despertó la curiosidad de varios integrantes de la delegación argentina, que siguieron de cerca lo que ocurría mientras esperaban continuar con el ingreso. Al abrir el equipaje apareció el motivo de la revisión: un enorme encendedor de chispa que Romero llevaba entre sus pertenencias. El tamaño del objeto sorprendió tanto al personal aeroportuario como a los propios futbolistas, que no esperaban encontrarse con algo semejante en medio del equipaje del marcador central.
La particular imagen generó un instante de desconcierto que rápidamente dio paso a las bromas entre los integrantes de la Selección. Quien tuvo la reacción más espontánea fue Lionel Messi. El capitán observó el hallazgo y no pudo evitar estallar en carcajadas frente a la situación. Su risa contagió a varios compañeros que también siguieron la escena con una mezcla de sorpresa y diversión.
Lejos de cualquier preocupación, el episodio terminó convirtiéndose en un momento distendido antes de un compromiso trascendental para el equipo argentino en la Copa del Mundo. Las imágenes no tardaron en viralizarse en las distintas plataformas digitales. Miles de usuarios comenzaron a compartir el video, multiplicando comentarios humorísticos sobre el contenido de la valija del Cuti Romero y la divertida reacción de Messi.
En pocas horas, el episodio se transformó en uno de los temas más comentados entre los fanáticos de la Scaloneta, que aprovecharon la ocasión para destacar el buen clima que reina dentro del grupo en plena competencia mundialista. Más allá de la anécdota, la escena reflejó el ambiente relajado con el que la Albiceleste afronta la recta decisiva del torneo.
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