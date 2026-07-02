Video: Messi no pudo contener la risa por lo que encontraron en la valija del Cuti Romero

Lejos de cualquier preocupación, el episodio terminó convirtiéndose en un momento distendido antes de un compromiso trascendental para el equipo argentino en la Copa del Mundo. Las imágenes no tardaron en viralizarse en las distintas plataformas digitales. Miles de usuarios comenzaron a compartir el video, multiplicando comentarios humorísticos sobre el contenido de la valija del Cuti Romero y la divertida reacción de Messi.

En pocas horas, el episodio se transformó en uno de los temas más comentados entre los fanáticos de la Scaloneta, que aprovecharon la ocasión para destacar el buen clima que reina dentro del grupo en plena competencia mundialista. Más allá de la anécdota, la escena reflejó el ambiente relajado con el que la Albiceleste afronta la recta decisiva del torneo.