Emblemática empresa de bebidas entró en concurso preventivo para evitar su quiebra

En su resolución, el juez adoptó además una serie de medidas cautelares entre las que se cuenta la inhibición general de bienes de la firma, lo que impide que Frutafiel vender o transferir activos sin autorización judicial.

También designó a un síndico que tendrá a su cargo verificar los créditos y supervisar el proceso de reorganización de la empresa.

La empresa informó un pasivo de casi 4 mil millones de pesos y activo por un monto similar por lo que, aseguran, la compañía es técnicamente solvente aunque adolece de márgenes muy ajustados que le impiden hacer frente a sus obligaciones en los plazos estipulados.

Derrumbe del consumo

En su presentación, Frutafiel describió el contexto económico que la llevó a solicitar protección judicial. La empresa señaló que el proceso inflacionario produjo una gran pérdida del poder adquisitivo de la población. Esto elevó los costos de insumos y transporte. Al mismo tiempo, redujo los márgenes de rentabilidad porque no era posible trasladar esos incrementos al precio final de los productos sin perder competitividad.

El derrumbe del consumo golpeó especialmente sus principales líneas de producción. El aumento del costo de la energía y de los combustibles agravó el panorama. Mientras tanto, el acceso al crédito bancario se volvió prácticamente imposible por las elevadas tasas de interés que rigen en el mercado.