Emblemática empresa de bebidas entró en concurso preventivo para evitar su quiebra
La política de licuación de salarios, el derrumbe del consumo y apertura de las importaciones ya provocó el cierre de cerca de 30 mil empresas.
Cerca de 30 mil empresas ya bajaron sus persianas desde el inicio del gobierno de Javier Milei como consecuencia de la política económica que el líder libertario impulsa en tándem con Luis Caputo. La licuación de salarios, el derrumbe del consumo y la apertura indiscriminada de las importaciones conforman una auténtica tormenta perfecta para la producción nacional. En ese camino otra empresa alimenticia anunció que abrió un concursos preventivo de crisis y busca evitar la quiebra.
Se trata de la alimenticia Frutafiel S.A.S. que posee en General Ramírez, en la provincia de Entre Ríos, su planta de elaboración de bebidas de distintos tipo y de algunos alimentos como fideos y dulces.
Con más de 70 años de historia y en medio de una profunda crisis financiera la empresa consiguió que el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 9 de Paraná dispusiera la apertura del concursos preventivo de crisis. La firma atribuyó su situación a la combinación explosiva de inflación sostenida, caída abrupta del consumo, aumento de costos operativos y dificultades para acceder al crédito bancario. Sin embargo, la empresa aseguró que mantiene perspectivas de recuperación y que la actividad puede ser rentable en el mediano y largo plazo.
El concurso preventivo es un mecanismo legal que permite a una empresa con dificultades financieras reorganizar sus deudas bajo supervisión judicial. Evita la quiebra inmediata y le da tiempo para negociar con los acreedores.
La empresa es uno de los pilares del empleo en General Ramírez, localidad con poco más de 13 mil habitantes. Allí produce aguas saborizadas, una bebida a base de aloe vera, una bebida elaborado con 50% vino y 50% gaseosa, cerveza así como también fideos secos y dulces de membrillo y de batata.
En su resolución, el juez adoptó además una serie de medidas cautelares entre las que se cuenta la inhibición general de bienes de la firma, lo que impide que Frutafiel vender o transferir activos sin autorización judicial.
También designó a un síndico que tendrá a su cargo verificar los créditos y supervisar el proceso de reorganización de la empresa.
La empresa informó un pasivo de casi 4 mil millones de pesos y activo por un monto similar por lo que, aseguran, la compañía es técnicamente solvente aunque adolece de márgenes muy ajustados que le impiden hacer frente a sus obligaciones en los plazos estipulados.
Derrumbe del consumo
En su presentación, Frutafiel describió el contexto económico que la llevó a solicitar protección judicial. La empresa señaló que el proceso inflacionario produjo una gran pérdida del poder adquisitivo de la población. Esto elevó los costos de insumos y transporte. Al mismo tiempo, redujo los márgenes de rentabilidad porque no era posible trasladar esos incrementos al precio final de los productos sin perder competitividad.
El derrumbe del consumo golpeó especialmente sus principales líneas de producción. El aumento del costo de la energía y de los combustibles agravó el panorama. Mientras tanto, el acceso al crédito bancario se volvió prácticamente imposible por las elevadas tasas de interés que rigen en el mercado.
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