Videos: cae nieve en Mar del Plata tras una madrugada de nevadas en las sierras bonaerenses
Tras cubrir de blanco localidades del sur provincial en la noche, los copos de nieve llegaron finalmente a "La Feliz" en plena mañana de este jueves.
En medio de un frente polar extremo que congeló los termómetros de todo el centro del país, Mar del Plata y el sur bonaerense amanecieron cubiertos por la nieve, despertando la fascinación de vecinos y turistas que inundaron las redes sociales con fotos y videos de un fenómeno inolvidable.
Lo que comenzó como una lejana probabilidad meteorológica se transformó en una realidad histórica que conmociona a la provincia de Buenos Aires. Y el fenómeno se repetía en horas de la mañana en la icónica ciudad balnearia.
La ventana temporal de mayor inestabilidad se abrió durante las primeras horas de este jueves. El ingreso de aire gélido desde el océano, combinado con la humedad exacta, configuró el escenario perfecto para que el agua se congelara por completo antes de tocar el suelo, tiñendo de blanco la geografía costera y serrana.
El fenómeno comenzó a consolidarse con fuerza durante la madrugada. Una intensa y persistente nevada afectó a diversas localidades del sur bonaerense y a los puntos más elevados de los sistemas de Tandilia y Ventania.
Tanto los cerros como las zonas urbanas linderas registraron la acumulación de un manto blanco compacto, reviviendo postales que habitualmente le pertenecen a la Patagonia y preparando el terreno para lo que sucedería horas más tarde a nivel del mar.
Sorpresa total: los copos de nieve llegaron a Mar del Plata
El punto culmine de la jornada llegó entrada la mañana, cuando las precipitaciones se trasladaron de forma directa a la costa atlántica. Los marplatenses que iniciaban su rutina diaria se encontraron con una sorpresa mayúscula: intensos copos de nieve comenzaron a caer sobre las calles del centro, las plazas y las playas de Mar del Plata.
Si bien en los sectores costeros la acumulación suele ser efímera debido a la salinidad y la temperatura de la arena, la visibilidad de los copos cayendo con claridad frente al mar desató una verdadera revolución. El SMN anticipa que el ambiente continuará gélido durante el resto del día, consolidando a este jueves como una jornada que quedará guardada en las páginas de la historia climática de la región.
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