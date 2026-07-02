Videos: cae nieve en Mar del Plata tras una madrugada de nevadas en las sierras bonaerenses

Sorpresa total: los copos de nieve llegaron a Mar del Plata

El punto culmine de la jornada llegó entrada la mañana, cuando las precipitaciones se trasladaron de forma directa a la costa atlántica. Los marplatenses que iniciaban su rutina diaria se encontraron con una sorpresa mayúscula: intensos copos de nieve comenzaron a caer sobre las calles del centro, las plazas y las playas de Mar del Plata.

Si bien en los sectores costeros la acumulación suele ser efímera debido a la salinidad y la temperatura de la arena, la visibilidad de los copos cayendo con claridad frente al mar desató una verdadera revolución. El SMN anticipa que el ambiente continuará gélido durante el resto del día, consolidando a este jueves como una jornada que quedará guardada en las páginas de la historia climática de la región.