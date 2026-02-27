Detuvieron a un hombre que lanzó bombas molotov durante las protestas frente al Congreso

detenido congreso1

Según fuentes policiales, el sospechoso participaba nuevamente de las manifestaciones frente al Congreso, lo que permitió su captura inmediata. Las autoridades indicaron que continuará la investigación para determinar la responsabilidad de otros participantes en los hechos del 11 de febrero y deslindar responsabilidades legales.

Desde el punto de vista político, las protestas del 11 de febrero reflejaron la fuerte oposición que genera la reforma laboral en amplios sectores de la sociedad civil y sindical, y el impacto mediático de los incidentes violentos sirvió para tensar aún más el debate en torno al proyecto de ley.

Mientras los gremios insisten en que la mayor parte de los manifestantes se movilizó de manera pacífica para expresar su rechazo a las medidas impulsadas por el gobierno, las fuerzas de seguridad enfatizan la necesidad de identificar y sancionar a quienes emplearon la violencia para alterar el orden público.