Detuvieron a un hombre que lanzó bombas molotov durante las protestas frente al Congreso
Detuvieron a un hombre de 39 años que arrojó bombas molotov durante las protestas frente al Congreso contra la reforma laboral de Milei.
La Policía de la Ciudad detuvo este miércoles a un hombre de 39 años, domiciliado en Vicente López, que había participado de los incidentes del 11 de febrero frente al Congreso, cuando miles de manifestantes se movilizaron en rechazo a la polémica reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La detención se produjo en Lavalle y Callao, luego de que las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano identificaran al sospechoso al comparar imágenes de aquel día con las de hoy, en las que el hombre volvió a participar de la protesta.
El 11 de febrero, la movilización convocada por sindicatos como la CGT y diversas organizaciones sociales reunió a miles de personas que expresaron su rechazo a un proyecto de ley que, según los gremios, recortaba derechos laborales, facilitaba despidos y limitaba las huelgas.
La jornada, que se esperaba pacífica, derivó en incidentes violentos en las inmediaciones del Congreso, donde un grupo de manifestantes arrojó bombas molotov, lo que obligó a la Policía a intervenir con gases lacrimógenos y camiones hidrantes para contener la situación. Se registraron detenciones y algunos heridos leves, mientras que la tensión entre los sectores de protesta y las fuerzas de seguridad marcó el clima de toda la jornada.
La detención de este miércoles se produjo en el marco de un seguimiento minucioso de las fuerzas de seguridad, que identificaron al hombre gracias a las imágenes del Centro de Monitoreo Urbano, donde quedó registrado durante los incidentes violentos.
Según fuentes policiales, el sospechoso participaba nuevamente de las manifestaciones frente al Congreso, lo que permitió su captura inmediata. Las autoridades indicaron que continuará la investigación para determinar la responsabilidad de otros participantes en los hechos del 11 de febrero y deslindar responsabilidades legales.
Desde el punto de vista político, las protestas del 11 de febrero reflejaron la fuerte oposición que genera la reforma laboral en amplios sectores de la sociedad civil y sindical, y el impacto mediático de los incidentes violentos sirvió para tensar aún más el debate en torno al proyecto de ley.
Mientras los gremios insisten en que la mayor parte de los manifestantes se movilizó de manera pacífica para expresar su rechazo a las medidas impulsadas por el gobierno, las fuerzas de seguridad enfatizan la necesidad de identificar y sancionar a quienes emplearon la violencia para alterar el orden público.
