"Con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aun cuando existen sistemas de alerta y herramientas para actuar, la respuesta puede llegar tarde", señalaron las integrantes del colectivo.

También advirtieron sobre el impacto que tiene el ajuste en las políticas de prevención de la violencia de género y denunciaron un clima de hostilidad hacia mujeres y diversidades.

Ni una menos 3 Ni Una Menos llamó a llenar la Plaza Congreso y denunció "desidia organizada" en el femicidio de Agostina Vega

En ese contexto, le reclamaron al Gobierno nacional que se restituyan las herramientas de asistencia y protección para víctimas de violencia y exigieron que se reconozca la gravedad de los femicidios que continúan registrándose en todo el país.

Además, profundizaron las críticas al proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada sobre falsas denuncias y consideraron que la iniciativa podría desalentar las denuncias de mujeres que atraviesan situaciones de violencia y favorecer la impunidad de los agresores.

Al cierre de la conferencia, el colectivo llamó a participar de la movilización y recordó que, según denunciaron, la violencia machista sigue cobrando víctimas en todo el país. "La bronca la llevamos a las calles este 3 de junio. Justicia por Agostina, por Dulce y por todas las que nos faltan", concluyeron.