Ni Una Menos llamó a llenar la Plaza Congreso y denunció "desidia organizada" en el femicidio de Agostina Vega
El colectivo feminista cuestionó el accionar de la Justicia y del Estado en la investigación del crimen de la adolescente cordobesa y denunció el desmantelamiento de las políticas de género.
A pocos días de una nueva movilización de Ni Una Menos, el colectivo feminista convocó a marchar este 3 de junio frente al Congreso de la Nación y aseguró que el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada por Claudio Barrelier en Córdoba, profundizó la urgencia de la convocatoria.
Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, las referentes de la organización señalaron que el crimen de la joven no constituye un hecho aislado y denunciaron una falta de respuestas estatales frente a la violencia de género: "Nos pareció importante dar un mensaje transversal desde todos los sectores para denunciar que en Argentina, bajo este Gobierno nacional, la vida de las pibas importa muy poco", expresaron las vocera.
La movilización se realizará este miércoles a partir de las 17 bajo la consigna "¡Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos!" y tendrá como eje central el reclamo por políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género.
Desde Ni Una Menos calificaron el caso de Agostina Vega como una "desidia organizada desde el Estado" y apuntaron contra la actuación de la Justicia cordobesa. En particular, cuestionaron la demora en la búsqueda de la adolescente y las declaraciones del fiscal Raúl Garzón tras el hallazgo del cuerpo.
"Con el femicidio de Agostina se demuestra, una vez más, que aun cuando existen sistemas de alerta y herramientas para actuar, la respuesta puede llegar tarde", señalaron las integrantes del colectivo.
También advirtieron sobre el impacto que tiene el ajuste en las políticas de prevención de la violencia de género y denunciaron un clima de hostilidad hacia mujeres y diversidades.
En ese contexto, le reclamaron al Gobierno nacional que se restituyan las herramientas de asistencia y protección para víctimas de violencia y exigieron que se reconozca la gravedad de los femicidios que continúan registrándose en todo el país.
Además, profundizaron las críticas al proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada sobre falsas denuncias y consideraron que la iniciativa podría desalentar las denuncias de mujeres que atraviesan situaciones de violencia y favorecer la impunidad de los agresores.
Al cierre de la conferencia, el colectivo llamó a participar de la movilización y recordó que, según denunciaron, la violencia machista sigue cobrando víctimas en todo el país. "La bronca la llevamos a las calles este 3 de junio. Justicia por Agostina, por Dulce y por todas las que nos faltan", concluyeron.
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