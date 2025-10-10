Detuvieron a un sospechoso por el doble femicidio de Bahía Blanca
El detenido fue identificado como Maximiliano Velázquez, primo de una de las víctimas.
Un hombre fue detenido este jueves acusado de ser el autor del doble femicidio de Adriana Miriam Velázquez y su hija Mariana Belén Bustos, quienes fueron halladas calcinadas en su vivienda del barrio Thompson, en Bahía Blanca, tras un incendio ocurrido durante la madrugada del miércoles.
El detenido fue identificado como Maximiliano Velázquez, primo de Adriana y tío segundo de Mariana, y fue capturado en una finca ubicada sobre la exRuta 3, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación. El hombre posee una moto con características similares a la que testigos aseguraron ver escapando del lugar minutos antes de que las llamas consumieran la casa.
Este es el sospechoso detenido por el doble femicidio de Bahía Blanca
Los cuerpos de las dos mujeres fueron hallados sobre una cama por los bomberos luego de sofocar un incendio en la vivienda ubicada en Santa al 2300 del barrio bahiense de Thompson.
Tras el hallazgo, los investigadores detectaron que las mangueras de combustible de la moto de las víctimas estaban cortadas, lo que hizo sospechar que el nafta había sido utilizado para iniciar el fuego.
Además, vecinos y familiares de las víctimas aseguraron haber visto escapar a una persona en moto de la casa momentos antes del incendio. El vehículo es propiedad del detenido.
El caso lo investiga el fiscal Jorge Viego, titular de la Unidad Especializada en Homicidios, quien ordenó múltiples medidas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, y peritajes sobre los restos del incendio para determinar con precisión el origen de las llamas y las causas de muerte.
