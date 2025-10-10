Detuvieron a un sospechoso por el doble femicidio de Bahía Blanca

Tras el hallazgo, los investigadores detectaron que las mangueras de combustible de la moto de las víctimas estaban cortadas, lo que hizo sospechar que el nafta había sido utilizado para iniciar el fuego.

Además, vecinos y familiares de las víctimas aseguraron haber visto escapar a una persona en moto de la casa momentos antes del incendio. El vehículo es propiedad del detenido.

El caso lo investiga el fiscal Jorge Viego, titular de la Unidad Especializada en Homicidios, quien ordenó múltiples medidas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, y peritajes sobre los restos del incendio para determinar con precisión el origen de las llamas y las causas de muerte.