Paro y movilización este jueves 30 de abril por el Día del Trabajadores: qué servicios se adhieren
La CGT lleva a cabo una movilización en la previa al Día del Trabajador, y varios servicios decidieron sumarse con huelga, con reclamos hacia el Gobierno.
La antesala del Día del Trabajador se vive este miércoles con un clima de fuerte agitación sindical. La CGT encabeza una movilización nacional en protesta contra las políticas económicas del Gobierno, centrando su reclamo en la vigencia de la reforma laboral y la constante pérdida del poder adquisitivo.
Si bien se especuló con un paro total, la central obrera aclaró que la medida principal es una marcha masiva, aunque diversos gremios han decidido acompañar con ceses de actividades específicos.
Además de los reclamos salariales, la jornada incluirá críticas a las reformas en el sistema aduanero y, según adelantaron fuentes gremiales, se realizará un homenaje al Papa Francisco durante el acto central.
Paro en el transporte: ¿cómo viajar este miércoles?
El transporte presenta un panorama mixto dependiendo del gremio y la línea:
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Trenes: La Fraternidad confirmó un cese de actividades, lo que generará alteraciones principalmente en las líneas Sarmiento y Mitre. El resto de los gremios ferroviarios no adhiere a la medida.
Colectivos: No hay un paro general en el sector. En el AMBA, algunas líneas funcionarán con normalidad, mientras que otras podrían reducir sus frecuencias según la adhesión local.
Vuelos: No se prevé un paro total, pero podrían existir demoras. ATE confirmó la adhesión del Servicio Meteorológico, que operará al mínimo por ser considerado servicio esencial.
Clases y Educación
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Escuelas (Inicial, Primaria y Secundaria): Se espera actividad normal, más allá de la participación de algunos docentes en la movilización.
Universidades Nacionales: Es probable que se registren medidas de fuerza particulares debido al conflicto por el financiamiento universitario y la falta de aumentos salariales.
Servicios con actividad restringida y comercios
La jornada verá interrumpidos o limitados los siguientes servicios:
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Recolección de residuos: Cese de actividades confirmado.
Estatales y Correo: Los gremios de logística, correo y administración pública nacional y municipal se suman a la medida con distintos niveles de adhesión.
Salud: Se mantendrá la atención mediante guardias mínimas.
Comercios y Supermercados: La actividad será normal en el sector privado comercial.
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