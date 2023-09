Devolución de IVA: cómo saber si estoy incluido en el beneficio

Cómo chequear si estoy incluido en el beneficio para que me devuelvan el IVA en las compras

La AFIP tiene en su página un formulario simple para consultar de nómina de beneficiarios del programa Compre sin IVA.

Se puede consultar ingresando en el siguiente link: https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/reintegro/consulta.aspx.

Cómo saber si me devolvieron el IVA en las compras

El beneficiario debe hacer una compra con tarjeta de débito o a través de pagos con débito con códigos QR, y el monto del IVA se acreditará directamente en la caja de ahorro de la persona en 48 horas (dentro de las 24 horas para las compras realizadas entre las 0:00 y las 17 del mismo día, y dentro de las 48 horas para las realizadas después de las 17 horas)

Una vez realizados los reintegros, estos aparecerán en los resúmenes de cuenta de cada mes con el identificador “Reintegro programa Compre sin IVA”.

Para acceder al beneficio no es necesario realizar un trámite previo.

Todo lo que tenés que saber del programa Compre sin IVA

Devolución del IVA: quiénes están alcanzados

Serán beneficiarios del régimen de reintegros los sujetos que perciban alguno de los siguientes conceptos, no excluyentes entre sí:

Jubilados, beneficiarios de pensiones por fallecimiento y no contributivas nacionales.

Beneficiarios de asignaciones universales por hijo para protección social.

El monto total mensual de estos ingresos no deberá superar la suma de seis haberes mínimos garantizados.

Beneficiarios de asignaciones por embarazo para protección social.

Trabajadores en relación de dependencia, siempre que el ingreso mensual no supere la suma de seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Para estos ingresos, se tomará a consideración la remuneración bruta devengada en el período fiscal vencido en el mismo mes que se envíe la información de los sujetos beneficiarios a las entidades administradoras de sistemas de tarjetas de débito. En caso de pluriempleo se considerará la sumatoria de las remuneratorias brutas.

Para el mes en curso, se considerarán las remuneraciones informadas en el período de agosto 2023.

Personal de Casas Particulares.

Monotributistas, excepto que obtengan ingresos provenientes de conceptos comprendidos en el último párrafo del artículo 11 del anexo de la ley 24.977.

Requisitos

En el caso de los jubilados no podrán cobrar más de tres haberes mínimos. Actualmente la mínima se encuentra en $87.460, por lo cual, no podrán acceder al beneficio quienes cobren por encima de los $262.380.

Los trabajadores formales deberán tener ingresos de hasta seis salarios mínimos, vitales y móviles. Esto implica $708.000 brutos en total.

Los monotributistasno deberán tener otra fuente de ingresos más que la principal.

Modalidad de pago

Las compras solo se podrán realizar mediante tarjetas de débito cuenta sueldo, por lo que si se abona mediante crédito, transferencia o en efectivo, no entrarán en el programa. Tampoco entran en el programa billeteras virtuales, excepto Cuenta DNI.

Cómo se efectúa la devolución

El reembolso se hará efectivo de manera automática dentro de las 48 horas y con un tope de $18.800 por mes y por persona, realizadas con tarjeta de débito bancarias. No se necesita trámite previo.

¿Cuánto dinero se devolverá?

Se reintegrará la totalidad del IVA de los productos de la canasta básica (21% del valor de los productos), con un tope de $18.000 mensuales por beneficiario. Esto es aproximadamente para un gasto de $108.000 mensuales.

¿Qué productos son alcanzados?

La Canasta Básica Alimentaria del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para un adulto incluye:

Pan

Galletitas de agua

Galletitas dulces

Arroz

Harina de trigo

Otras harinas (maíz)

Fideos

Papa

Batata

Azúcar

Dulces: incluye dulce de batata, mermelada, dulce de leche

Legumbres secas: lentejas y arvejas

Hortalizas: acelga, cebolla, lechuga, tomate perita, zanahoria, zapallo, tomate envasado

Frutas: manzana, mandarina, naranja, banana, pera

Carnes: asado, carnaza común, espinazo, paleta, carne picada, nalga, pollo, carne de pescado

Fiambres

Huevos

Leche

Queso: queso crema, queso cuartirolo, queso para rallar

Yogur

Manteca

Aceite

Bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas

Sal fina

Condimentos

Vinagre

Café

Yerba

¿Se puede combinar con otros beneficios?

Si, mientras que sean con débito se pueden utilizar promociones bancarias y acumular descuentos. En esta nota, todas las promociones bancarias tarjeta por tarjeta.

¿Dónde se puede utilizar el beneficio?

En todos los comercios, supermercados, minimercados, mayoristas, verdulerías, carnicerías, fruterías, que vendan este tipo de productos y estén debidamente registrados en la actividad formal.

¿El reintegro es por grupo familiar?

No. El límite mensual de reintegro es por persona y no por grupo familiar, y no es acumulable: lo que significa que si una persona es monotributista y, al mismo tiempo, trabaja en relación de dependencia, tendrá un límite de $18.800.

¿Hasta cuándo estará vigente?

El programa “Compre sin IVA” establece la devolución del 21% del IVA para todos los productos de la canasta básica alimentaria desde el lunes 18 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2023.