Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy domingo 1 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el cierre del fin de semana será caluroso, así como también el comienzo de la entrante.
Para los amantes del verano, este domingo será una jornada perfecta: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que será una jornada sumamente calurosa, con un termómetro iniciando en 22 grados y tocando los 32, como máxima.
El cielo estará despejado en gran parte de la jornada y no se esperan lluvias ni tormentas para el cierre del fin de semana.
Pronóstico extendido para el AMBA
Tanto lunes como martes y miércoles, el termómetro también superará los 30 grados, pero el jueves la Ciudad atravesará un abrupto descenso de temperaturas. La primera jornada de la semana se presentará con cielo despejado, mientras que la segunda lo hará con un cielo mayormente nublado.
No se esperan precipitaciones para los siguientes días, aunque el jueves podría haber sorpresas.
Alerta amarilla por fuertes lluvias para este domingo
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este domingo son San Luis y Mendoza, donde se registrarán tormentas, así como también en Río Negro.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Cabe señalar que Santa Cruz también presenta una advertencia amarilla por la presencia de lluvias en ese territorio.
