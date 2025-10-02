Día del Encargado de Edificio: por qué se celebra el 2 de octubre

Día del Encargado de Edificio: el impensado vínculo con San Francisco de Asis y la transformación social en la vida de los argentinos

El Día del Encargado de Edificio está consagrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 589/2010. El artículo 13 establece el 2 de octubre como día franco: si el trabajador presta servicios ese día, debe cobrar como jornada feriada, y si no trabaja, percibe el plus correspondiente. Este reconocimiento legal funciona como símbolo de la importancia que tiene la tarea del encargado en la dinámica de la propiedad horizontal y la valoración social de su trabajo.

En la actualidad, SUTERH sigue siendo el gremio que defiende los derechos de estos trabajadores de edificios e impulsa la formación, capacitación y bienestar de sus afiliados.