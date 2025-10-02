Fuerte choque entre una camioneta y un taxi en Almagro dejó dos heridos

Una camioneta Volkswagen Amarok chocó en dos ocasiones a un Volkswagen Up en la Costanera Norte de Córdoba. En el auto menor viajaban una pareja y su hijo de apenas 18 meses, quien sufrió una fractura a raíz del impacto. El hecho ocurrió el 4 de septiembre a la altura del puente Santa Fe, aunque recién en las últimas horas se conocieron las imágenes y se viralizaron en redes sociales.

El detenido fue identificado como Juan Cruz Peracca (29). La fiscal Claudia Palacios lo imputó por lesiones leves dolosas con alevosía y dispuso su detención. Según la imputación, la secuencia comenzó tras una discusión de tránsito que escaló en insultos y hostigamiento; luego, la Amarok embistió al vehículo menor en al menos dos ocasiones. Testigos y ocupantes relataron que, tras el primer impacto, la persona que viajaba en el Up intervinó para rescatar al bebé y sufrió una lesión en el forcejeo.

Tras los choques, Peracca se retiró del lugar y llegó a comunicarse con el 911 para brindar otra versión de lo ocurrido.

La fiscal Palacios dispuso además que el conducto de la Amarok no se comunicara con las víctimas; sin embargo, horas después habría realizado un llamado telefónico a la familia para reclamar por los daños en su camioneta.

En el marco de la causa, también trascendió que el acusado registra expedientes previos en distintas fiscalías. Entre 2023 y 2024 fue investigado en al menos tres ocasiones y, en abril de 2025, fue detenido en flagrancia tras cruzar un semáforo en rojo, resistirse a un control policial y agredir a efectivos, llegando incluso a morder a uno de ellos. Ese expediente ya fue acumulado a la investigación actual.

En paralelo, el conductor del Up, Alexis Enea Petrópulos (43), también resultó imputado por lesiones, debido a que descendió de su vehículo para confrontar a Peracca en medio del altercado.

Por otra parte, la repercusión del caso consignó la existencia de vínculos familiares del acusado en el ámbito judicial provincial: según informes, su madre trabaja como ayudante de fiscal y su padre se desempeña como secretario en lo Contencioso Administrativo. Esa circunstancia —y la acumulación de expedientes— fue mencionada por fuentes consultadas durante la instrucción.

La fiscalía continúa con las diligencias para reconstruir la secuencia completa del hecho y evaluar pruebas, registros de cámaras y testimonios. El imputado permanece alojado en la Alcaldía de Bouwer mientras avanza la investigación.