MinutoUno

Habló el fiscal de la causa por el triple femicidio de Florencio Varela: "Es un hecho aberrante"

Sociedad

Adrián Arribas negó que se haya levantado el secreto de sumario y adelantó que este viernes se abrirán los celulares de los implicados.

Habló el fiscal de la causa por el triple femicidio de Florencio Varela: Es un hecho aberrante

Adrián Arribas, fiscal que investiga el triple crimen narco de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo en Florencio Varela, adelantó que el viernes se realizará el peritaje de los celulares de todos los detenidos por el caso. También indicó que Matías Ozorio, señalado como la mano derecha de “Pequeño J”, llegará hoy al país y podría ser indagado mañana.

fiscal triple crimen narco

NOTA EN DESARROLLO

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas