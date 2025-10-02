Habló el fiscal de la causa por el triple femicidio de Florencio Varela: "Es un hecho aberrante"

Adrián Arribas, fiscal que investiga el triple crimen narco de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo en Florencio Varela, adelantó que el viernes se realizará el peritaje de los celulares de todos los detenidos por el caso. También indicó que Matías Ozorio, señalado como la mano derecha de “Pequeño J”, llegará hoy al país y podría ser indagado mañana.