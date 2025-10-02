Santiago del Estero: una mujer internada prendió un cigarrillo, se incendió su camilla y murió
María Juan tenía 55 años y estaba internada en el parea de terapia intensiva cuando se produjo el incendio.
Una mujer de 55 años murió el lunes en el Hospital Regional de Santiago del Estero luego de sufrir graves quemaduras a causa de un incendio que se provocó cuando encendió un cigarrillo mientras estaba internada en terapia intensiva.
La víctima, identificada como María Juan e integrante de la comunidad romaní, se encontraba internada luego de haber protagonizado un accidente de tránsito el pasado 22 de agosto.
Sin embargo, días después mientras permanecía en el sector de Cirugía en la Terapia Intensiva, la paciente encendió un cigarrillo, el cual tomó contacto con las sábanas y la colcha de la camilla y provocó un incendio.
La mujer sufrió graves quemaduras en su rostro y lesiones en las vías respiratorias, por lo que desde entonces permanecía intubada y con asistencia mecánica, en estado crítico, según informó la policía.
En el marco de la investigación sobre el hecho, a través de las cámaras de seguridad se determinó que el 27 de agosto la mujer había recibido la visita de su hermano, quien ingresó al área de terapia intensiva sin autorización y fuera del horario permitido.
En esas circunstancias, el hombre le entregó a María un cigarrillo y un encendedor y se retiró del lugar a las 10.45, unos quince minutos después de su ingreso.
Llamativamente, apenas unos minutos después, la camilla donde se encontraba María comenzó a arder, provocándole quemaduras graves en la cara y vías aéreas, lo que obligó a su traslado al Shock Room. El lunes por la noche se confirmó su fallecimiento.
En la causa intervienen la fiscal de turno Luciana Jacobo, quien ordenó que el cadáver sea trasladado a la morgue para que se realice su correspondiente autopsia, además de solicitar la intervención de la Policía Científica para que realice pericias en el lugar y se les tome declaración a los médicos y enfermeras que auxiliaron a la mujer el día del incendio, según detalló el medio local El Liberal.
