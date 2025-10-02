Santiago del Estero: una mujer internada prendió un cigarrillo, se incendió su camilla y murió

En esas circunstancias, el hombre le entregó a María un cigarrillo y un encendedor y se retiró del lugar a las 10.45, unos quince minutos después de su ingreso.

Llamativamente, apenas unos minutos después, la camilla donde se encontraba María comenzó a arder, provocándole quemaduras graves en la cara y vías aéreas, lo que obligó a su traslado al Shock Room. El lunes por la noche se confirmó su fallecimiento.

En la causa intervienen la fiscal de turno Luciana Jacobo, quien ordenó que el cadáver sea trasladado a la morgue para que se realice su correspondiente autopsia, además de solicitar la intervención de la Policía Científica para que realice pericias en el lugar y se les tome declaración a los médicos y enfermeras que auxiliaron a la mujer el día del incendio, según detalló el medio local El Liberal.