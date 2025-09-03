Morón: un joven apuñaló a un ladrón que quiso asaltarlo con un cuchillo de carnicero
"Dame el teléfono o la pincho", le dijo el delincuente al joven, que estaba con su novia en la Plaza del Ombú, en Morón. Creen que fue legítima defensa.
Un joven de 18 años mató a un delincuente que intentó asaltarlo esta semana, cuando caminaba con su novia por la Plaza del Ombú, en la localidad bonaerense de Morón.
El relato más firme hasta el momento es que el joven de 18 años y su novia -que es menor de edad- estaban paseando cuando el delincuente los interceptó en su bicicleta armado con un cuchillo de carnicero.
"Dame el teléfono o la pincho", le habría dicho el ladrón a la pareja, y la reacción del adolescente fue desarmar al agresor y atacarlo con su arma.
Según informó el sitio Primer Plano Online, el adolescente sufrió cortes en una mano y un brazo, pero logró sacarle el cuchillo al ladrón y lo apuñaló en la ingle y en el tórax.
La pareja salió corriendo y buscó a la Policía mientras el ladrón se desangraba en la calle.
El delincuente fue identificado como Brian Héctor Nahuel Rosales, de 23 años, quien tenía domicilio sobre la calle Leipzig, en Morón.
El joven fue trasladado en un patrullero de la comisaría 4ª de Gervasio Pavón al Hospital René Favaloro de La Matanza, donde confirmaron su deceso.
Ahora, el fiscal Fernando Capello, de la UFI Nº 2 de Morón, investiga el caso como "robo con arma en grado de tentativa", y ordenó el secuestro del cuchillo de carnicero y la realización de una autopsia al cuerpo de Rosales.
En principio el fiscal consideró que el joven de 18 años actuó en legítima defensa, por lo que no fue detenido. La fiscalía también accedió a testimonios de vecinos que contaron detalles como que el mismo ladrón había intentado asaltar a otro hombre unas cuadras antes de llegar a la plaza.
Tras conocerse la noticia de la muerte del ladrón su familia se presentó en una dependencia policial de Morón para exigir explicaciones, pero no se registraron incidentes de ningún tipo.
