Morón: un joven apuñaló a un ladrón que quiso asaltarlo con un cuchillo de carnicero

El delincuente fue identificado como Brian Héctor Nahuel Rosales, de 23 años, quien tenía domicilio sobre la calle Leipzig, en Morón.

El joven fue trasladado en un patrullero de la comisaría 4ª de Gervasio Pavón al Hospital René Favaloro de La Matanza, donde confirmaron su deceso.

Ahora, el fiscal Fernando Capello, de la UFI Nº 2 de Morón, investiga el caso como "robo con arma en grado de tentativa", y ordenó el secuestro del cuchillo de carnicero y la realización de una autopsia al cuerpo de Rosales.

En principio el fiscal consideró que el joven de 18 años actuó en legítima defensa, por lo que no fue detenido. La fiscalía también accedió a testimonios de vecinos que contaron detalles como que el mismo ladrón había intentado asaltar a otro hombre unas cuadras antes de llegar a la plaza.

Tras conocerse la noticia de la muerte del ladrón su familia se presentó en una dependencia policial de Morón para exigir explicaciones, pero no se registraron incidentes de ningún tipo.