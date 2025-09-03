Cambio del huso horario en la Argentina: cuál sería la hora ideal en primavera

En primavera, la “hora ideal” según los impulsores del cambio sería justamente la de UTC -4: un amanecer más temprano y una jornada con luz natural mejor distribuida, que permitiría aprovechar las tardes sin necesidad de estirar el uso de energía artificial.

El debate sigue abierto en el Congreso y en la sociedad. Lo cierto es que, de aprobarse, la medida marcaría un cambio significativo en la forma en que los argentinos organizan su tiempo y podrían vivir la próxima primavera con un reloj distinto.

La iniciativa que genera dudas: ¿qué dicen los especialistas?

Sin embargo, la iniciativa también despierta dudas. Algunos especialistas advierten que los cambios de horario pueden alterar los ritmos circadianos y afectar la salud en las primeras semanas de adaptación.

Otros sostienen que, más allá de la primavera, el verdadero beneficio se daría en los meses de mayor demanda energética, como el invierno, cuando la diferencia entre la salida del sol y el inicio de las actividades cotidianas es más notoria.