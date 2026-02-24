Monte Chingolo: un policía abatió a un delincuente de 14 años que intentó robarle la moto

ladron abatido monte chingolo Un policía mató a un ladrón de 14 años en un intento de robo en Monte Chingolo

En tanto, el efectivo no resultó herido pese al feroz enfrentamiento.

Luego del intento de robo y posterior muerte del delincuente, el sargento de la Policía Federal fue trasladado a la Comisaría 6ª de Monte Chingolo para cumplir con las actuaciones de rigor. En la investigación del caso tomaron intervención distintas áreas de la fuerza, incluyendo dependencias de control interno y apoyo al personal.

En paralelo, peritos y efectivos trabajan en el lugar de los hechos para intentar reconstruir la mecánica del enfrentamiento y determinar cómo se desarrolló la secuencia.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°5 Descentralizada de Avellaneda−Lanús, que ordenó el secuestro del arma de fuego usada por el policía federal. Hasta el momento, la carátula de la causa era por tentativa de robo con arma y homicidio del menor. Sin embargo, según se informó, la fiscalía decidió no tomar medidas de restricción de la libertad con respecto al sargento.