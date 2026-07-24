Cuándo es el próximo feriado en Argentina: ¿se forma un fin de semana largo?
El cronograma de feriado 2026 ofrecerá varias chances para desconectar, con más de un fin de semana largo pensado para viajar o descansar.
Después de que terminara el último fin de semana largo de cuatro días, uno de los más extensos del calendario 2026, muchos ya miran las próximas fechas para saber cuándo volverá a haber un feriado en la Argentina. La gran duda es si permitirá disfrutar de otro descanso prolongado o si quedará ubicado en plena semana.
Luego de ese descanso XXL que miles de argentinos aprovecharon para viajar, descansar o compartir distintas actividades, el siguiente feriado nacional será el 17 de agosto, jornada en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
La buena noticia es que el feriado del 17 de agosto caerá lunes, por lo que volverá a conformarse un fin de semana largo. De esta manera, el descanso se extenderá desde el sábado 15 de agosto, continuará el domingo 16 y finalizará el lunes 17, ofreciendo tres días consecutivos ideales para una escapada o para quedarse en casa.
Feriados 2026: fines de semana largos confirmados para el resto del año
Agosto
- Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).
Septiembre
- Durante este mes no hay feriados nacionales.
Octubre
- Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).
Noviembre
- Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el 20 de noviembre.
Diciembre
- Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).
- Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).
El calendario de feriados de la Argentina reúne todas las jornadas de descanso oficial establecidas por el Gobierno nacional. Además de los feriados inamovibles, contempla los feriados trasladables y los días no laborables con fines turísticos, una herramienta pensada para impulsar la actividad turística y favorecer la realización de escapadas durante el año.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario