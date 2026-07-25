Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 25 de julio

Domingo 26: repunte térmico y ambiente templado

Para el cierre del fin de semana se prevé un leve ascenso en los registros térmicos. La temperatura mínima se ubicará nuevamente en los 12°C, mientras que por la tarde el mercurio escalará hasta los 18°C.

Si bien la nubosidad continuará siendo la gran protagonista del paisaje urbano, el ambiente se sentirá agradable y sin sobresaltos meteorológicos, anticipando un arranque de semana hábil con valores similares.