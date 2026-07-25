Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para hoy sábado 25 de julio
La temperatura en ascenso y el viento del Norte permiten pensar en un mejor clima para este sábado en el AMBA, aunque habrá neblinas.
Los porteños y vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitarán un fin de semana con condiciones meteorológicas marcadas por la alta humedad, la presencia de niebla y un cielo predominantemente cubierto, aunque con la tranquilidad de que las precipitaciones quedarán completamente descartadas.
Según los datos de los servicios meteorológicos, la estabilidad marcará el ritmo del sábado y el domingo, ofreciendo un ambiente templado para esta época del año.
Cómo estará el clima este sábado 25 de julio
La jornada del sábado comenzará con complicaciones para quienes deban circular temprano. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registrarán neblinas y nieblas densas, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y 13°C y vientos leves del sector norte.
Hacia la tarde, la visibilidad mejorará, aunque el firmamento permanecerá mayormente nublado. La temperatura alcanzará una marca máxima de 16°C, acompañada por un leve incremento en la intensidad del viento del norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de lluvia será nula (0%) durante todo el día.
Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 14°C.
Domingo 26: repunte térmico y ambiente templado
Para el cierre del fin de semana se prevé un leve ascenso en los registros térmicos. La temperatura mínima se ubicará nuevamente en los 12°C, mientras que por la tarde el mercurio escalará hasta los 18°C.
Si bien la nubosidad continuará siendo la gran protagonista del paisaje urbano, el ambiente se sentirá agradable y sin sobresaltos meteorológicos, anticipando un arranque de semana hábil con valores similares.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario