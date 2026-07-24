Cómo comprar dólares a un precio más barato durante los últimos días de julio
Los dólares se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria y se pueden retirar mediante cajeros automáticos o ventanilla. Conocé a cuánto cotiza y cómo comprar.
El mercado cambiario inició la semana con diferencias entre las distintas cotizaciones del dólar. El pasado lunes 20 de julio, el Banco Nación volvió a ofrecer el precio más bajo para la divisa estadounidense, apenas por debajo del valor del dólar oficial.
En tanto, las cotizaciones financieras y el dólar blue continúan por encima del tipo de cambio oficial. Así, el blue se ubica en $1.535, mientras que el MEP cotiza a $1.515, ampliando la brecha respecto de las referencias bancarias.
Cómo comprar dólar oficial
La compra de dólares puede realizarse de forma online a través del homebanking o la aplicación móvil del banco. Para operar es necesario contar con una caja de ahorro en dólares, que muchas entidades permiten abrir de manera digital y, en algunos casos, sin costo.
Una vez habilitada la cuenta, solo hay que ingresar a la opción de compra de moneda extranjera, indicar el monto deseado y confirmar la operación. Los dólares se acreditan automáticamente en la cuenta bancaria en esa moneda.
En caso de realizar la compra en una sucursal con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Además, debe firmarse una declaración jurada en la que se acredita el cumplimiento de los requisitos vigentes para efectuar la operación.
Cómo se retiran los dólares
Los dólares depositados en una cuenta bancaria pueden retirarse por ventanilla en cualquier sucursal, sin un límite general de extracción, aunque la disponibilidad de efectivo puede depender de cada entidad.
Algunos bancos también cuentan con cajeros automáticos habilitados para entregar dólares, aunque este servicio no está disponible en todas las sucursales. Si la compra se realizó de forma online, los fondos quedan acreditados en la cuenta y luego pueden retirarse por ventanilla.
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