Cómo comprar dólares a un precio más barato durante los últimos días de julio

Cómo se retiran los dólares

Los dólares depositados en una cuenta bancaria pueden retirarse por ventanilla en cualquier sucursal, sin un límite general de extracción, aunque la disponibilidad de efectivo puede depender de cada entidad.

Algunos bancos también cuentan con cajeros automáticos habilitados para entregar dólares, aunque este servicio no está disponible en todas las sucursales. Si la compra se realizó de forma online, los fondos quedan acreditados en la cuenta y luego pueden retirarse por ventanilla.