Día del Psicólogo en Argentina: por qué se celebra cada 13 de octubre

13 de octubre, Día del Psicólogo en Argentina

Más allá de su origen histórico, la jornada también busca derribar prejuicios y tabúes en torno a la atención psicológica, promoviendo la idea de que pedir ayuda no es signo de debilidad, sino un paso hacia el bienestar.

En cuanto al desarrollo de la psicología como ciencia, su nacimiento moderno se atribuye al fisiólogo alemán Wilhelm Wundt, quien en 1879 fundó en Leipzig el primer laboratorio dedicado al estudio experimental de los procesos mentales. Ese hecho marcó el inicio de la psicología como disciplina científica independiente, interesada en comprender los pensamientos, emociones y comportamientos humanos.

Hoy, más de un siglo después, la psicología en Argentina se ha expandido a múltiples campos -clínico, educativo, social, organizacional y comunitario-, consolidándose como una profesión clave para acompañar los desafíos de la vida moderna y garantizar el derecho a la salud mental de toda la población.