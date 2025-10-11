La virulenta respuesta de China a Estados Unidos: "América Latina no es el patio trasero de nadie"

Por el contrario, "Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying".

El país asiático enfatizó que "Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie", al tiempo que desde el país gobernado por Donald Trump “no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países".

Finalmente, el gobierno chino asegura que "los países de América Latina y el Caribe tienen el derecho a elegir, con independencia y libertad, cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios en materia de cooperación", por lo cual "sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender".

declaraciones china 1