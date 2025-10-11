La virulenta respuesta de China a Estados Unidos: "América Latina no es el patio trasero de nadie"
Mediante un comunicado oficial difundido este sábado, el gobierno del gigante asiático fustigó al país americano por “intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región”.
La Embajada de China en la Argentina emitió este sábado un comunicado en el acusa al secretario de Estado norteamericano, Scott Bessent, de llevar a cabo políticas intervencionistas en la Argentina y realizar “bullying” contra países de la región para escalar la tensión entre el gigante asiático y los Estados Unidos.
Como se sabe, el funcionario de la administración Trump había declarado a medios de su país que Javier Milei "está decidido a sacar a China de la Argentina", en el marco del swap de salvataje que la gestión republicana tiene comprometido con el gobierno libertario.
Ahora China indicó que las "provocadoras declaraciones que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent” sobre “las relaciones entre la República Popular China y la Argentina” ponen “de manifiesto la mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría que sigue caracterizando a algunos funcionarios estadounidenses".
Funcionarios que "solo parecen moverse con un ánimo de confrontación e intervencionismo en los asuntos de otras naciones soberanas", prosigue el comunicado, señalando que “China viene impulsando valiosas acciones de cooperación con los países de la región en las más diversas áreas, siempre sobre la base del respeto, la igualdad, la colaboración y el beneficio mutuo".
Por el contrario, "Estados Unidos se dedicó durante años a intentar imponer su hegemonía, interfiriendo en los intereses de los pueblos y controlar a los países de la región, siendo evidentes sus actos de hegemonía y bullying".
El país asiático enfatizó que "Scott Bessent y Estados Unidos deben entender que América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie", al tiempo que desde el país gobernado por Donald Trump “no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, porque es un vínculo profundo que jamás fue utilizado para perjudicar a terceros países".
Finalmente, el gobierno chino asegura que "los países de América Latina y el Caribe tienen el derecho a elegir, con independencia y libertad, cuál es su camino de desarrollo y quiénes son sus socios en materia de cooperación", por lo cual "sería mejor que Estados Unidos deje de sembrar discordia y crear problemas donde no los hay, para hacer más aportes reales para el desarrollo de la región que dice defender".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario