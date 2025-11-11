Día del Soltero: por qué se celebra el 11 de noviembre
Conoce cómo surgió la idea de conmemorar a las personas que no tienen pareja y por qué tiene su origen en la Universidad de Nankín de China.
Cada año, el 11 de noviembre se conmemora el Día del Soltero, una fecha creada para celebrar la independencia personal y la libertad de quienes eligen disfrutar su vida sin pareja. Este día ha ganado popularidad en distintos países, tanto por su mensaje de autoestima como por la gran cantidad de promociones que suelen acompañarlo. Aunque comenzó como una celebración enfocada en los jóvenes, con el tiempo se ha convertido en una jornada global en la que millones de personas aprovechan para realizar compras, reunirse con amigos o simplemente reconocer el valor de estar soltero.
¿Por qué se celebra el Día del Soltero el 11 de noviembre?
El Día del Soltero, originado en 1993 en China por la Universidad de Nankín, nació como una forma de reducir el estrés social, en un país donde el matrimonio era considerado un paso crucial y la soltería vista negativamente, especialmente para quienes rondaban los 30 años. Un grupo de amigos comenzó a celebrar su soltería con obsequios y, con el tiempo, esta tradición se extendió a varios países, promoviendo el disfrute del tiempo individual.
El número 11 es crucial para entender la simbología que rodea esta fecha. En la escritura de la fecha 11/11, se observa una repetición del número “1″, que representa a una persona sola, un individuo sin pareja.
Por eso, se ha convertido en el día ideal para quienes no están en una relación sentimental, pero que celebran su independencia. En un país como China donde las expectativas sociales sobre el matrimonio son profundas, esta fecha ofrece un alivio temporal, un espacio donde ser soltero es aceptado y celebrado.
Y mientras en algunos países se celebra en un ambiente festivo y de consumo, en otros como Bélgica, el 11 de noviembre tiene un simbolismo diferente. El Día del Soltero coincide con el aniversario del Armisticio de la Primera Guerra Mundial, lo que genera un contraste cultural en su significado.
Sin embargo, el marketing asociado a este día sigue ganando terreno en Europa, aunque las reacciones varían, dependiendo de las connotaciones históricas de la fecha.
Qué se suele hacer en el Día del Soltero
La principal actividad asociada con el Día del Soltero, especialmente en China, es el consumo masivo.
El 11 de noviembre se convirtió en el evento de compras más grande del mundo desde que la gigante de comercio electrónico Alibaba comenzó a promover la fecha como un evento de ventas en 2009. Las tiendas en línea y físicas ofrecen descuentos y ofertas especiales en productos de todo tipo.
Además, cada año, las personas suelen reunirse a tomar algo, comer youtiao, los típicos “churros” chinos, y cantar karaokes. También se potencian las citas a ciegas y muchos intercambian regalos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario