Día del Soltero: por qué se celebra el 11 de noviembre

Sin embargo, el marketing asociado a este día sigue ganando terreno en Europa, aunque las reacciones varían, dependiendo de las connotaciones históricas de la fecha.

Qué se suele hacer en el Día del Soltero

La principal actividad asociada con el Día del Soltero, especialmente en China, es el consumo masivo.

El 11 de noviembre se convirtió en el evento de compras más grande del mundo desde que la gigante de comercio electrónico Alibaba comenzó a promover la fecha como un evento de ventas en 2009. Las tiendas en línea y físicas ofrecen descuentos y ofertas especiales en productos de todo tipo.

Además, cada año, las personas suelen reunirse a tomar algo, comer youtiao, los típicos “churros” chinos, y cantar karaokes. También se potencian las citas a ciegas y muchos intercambian regalos.