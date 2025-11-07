Día del Canillita: por qué se celebra el 7 de noviembre

Sánchez falleció un 7 de noviembre de 1910, a los 35 años, producto de una neumonía. En homenaje al dramaturgo y su reconocimiento para con los vendedores de diarios y revistas, se decidió transformar esta fecha en una efeméride de celebración.

kiosco diarios.jpg

Con el paso de los años, sindicatos de vendedores de diarios decidieron que cada 7 de noviembre se transformara en un día de descanso, motivo por el cual, los puestos permanecen cerrados y los medios gráficos no publican su edición durante esta jornada.

En la actualidad, en medio de la era digital, el Día del Canillita llama a hacer una reflexión y a reivindicar el rol de los medios gráficos, del periodismo y de la comunicación con una sociedad interpelada por la incursión de la tecnología, la cual influye en las maneras de comunicar.