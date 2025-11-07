Día del Periodista Deportivo: por qué se conmemora el 7 de noviembre

Desde sus inicios, la asociación tuvo un rol clave en el desarrollo del periodismo deportivo argentino, impulsando la formación técnica, la ética profesional y el reconocimiento del deporte como un fenómeno cultural de gran importancia social.

Con el paso de los años, la fecha se extendió a todo el país y hoy es celebrada por periodistas, comunicadores, cronistas, fotógrafos y comentaristas de todas las provincias.

El periodismo deportivo argentino ha dado figuras destacadas que marcaron época tanto en medios gráficos como radiales y televisivos, y que acompañaron los grandes hitos de la historia deportiva nacional: desde los campeonatos mundiales de fútbol hasta los Juegos Olímpicos y las gestas individuales de atletas en múltiples disciplinas.

El Día del Canillita en la Argentina y el homenaje a Florencio Sánchez

El festejo del Día del Canillita en la Argentina se decretó en 1947 y la fecha elegida fue la del 7 de noviembre ya que se trata del aniversario de muerte de Florencio Sánchez. Dramaturgo y periodista uruguayo, Sánchez -quien nació el 17 de enero de 1875- llevó adelante una buena parte de su producción en las ciudades de Buenos Aires y Rosario. En 1903, estrenó una de sus obras de teatro más famosas, M’hijo el dotor, y también el sainete gracias al cual pasaría a la posteridad en esta efeméride: Canillita.

En esta obra, Florencio le otorgó por primera vez el nombre de “canillitas” a quienes trabajaban en la venta de periódicos y revistas en las calles. Para esto, se basó en el lunfardo, lenguaje en el cual el término “canilla” se refiere a la tibia, el hueso de la pierna. Entonces, como el protagonista de su obra era un chico de piernas largas y flacas a quien los pantalones le quedaban holgados, lo llamó “canillita”.

Esta pieza teatral fue una de las primeras que escribió Florencio Sánchez. Desde entonces hasta 1909, el autor presentó otras como Barranca abajo, En familia, El conventillo, El desalojo, Los derechos de la salud y Un buen negocio.

Murió el 7 de noviembre de 1910, a sus 35 años, en Milán, víctima de tuberculosis. Sus restos se encuentran en el Cementerio Central de Montevideo, Uruguay, país en el que también se celebra el Día del Canillita durante esta jornada.